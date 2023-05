Hombre guarda este detalle 7 años antes de casarse, lo revela el día de la boda y te hará llorar

Una boda es uno de los momentos más románticos y emblemáticos de la vida de una persona, es por eso que dichas situaciones nos llegan al corazón al sentir todo ese amor en el aire.

Justamente, subió a su cuenta de uno de los mejores instantes de su enlace matrimonial.

El video inicia con la pregunta: "¿Por qué tienes una servilleta enmarcada?", donde se alcanza a ver dicho objeto que dice: "Llevamos 6 meses y no puedo esperar a vivir toda la vida contigo. Espero que el Alfonso de ese momento no haya perdido esta servilleta y que si llega a ser posible te ame más de lo que te AMO. 11/12/16".



Después continúan imágenes de la boda en las que el novio saca la servilleta en frente de todos y con micrófono en mano dice: "Esta es una servilleta de una cita, del 11 de diciembre del 2016. Ya ves que yo nunca guardo nada, pero yo guardé esto". Para este momento, ya había hecho llorar a su ahora esposa, quien se cubría la cara con sus manos.

El hombre procede a leer lo que dice el pedazo de papel y el video se viralizó hasta llegar a más de 19.2 millones de visualizaciones, sorprendiendo con el detalle tan romántico de guardar dicho recuerdo por casi 7 años y logrando hacer llorar a varios usuarios de la red social.

"Llorar por desconocidos es mi pasión", "Estos videos me hacen sentir que nadie me ha querido en serio. Espero que duren toda la vida.", "El señor de atrás llorando", "Yo solo me meto a TikTok a llorar por desconocidos", "Nunca guardo nada, pero este video lo tendré en mi corazón por los días que me queden de vida... Que viva el amor", "Ugly crying, lo quiero no a tu esposo pero el amor que se tiene, que bonito", "Merezco un amor así", "No voy a llorar!, No voy a llorar!", "Amor del bueno", "Por todos los Alfonsos, seguros de que escribirán historias memorables llenas de amor y romanticismo", escribieron los espectadores.

En una segunda parte, se encargó de subir los votos matrimoniales que tanto le pidieron los internautas: "Prometo protegerte, amarte y serte fiel, mientras exista aliento en mi cuerpo, prometo abrazarte, besarte y hacer un lugar donde Dios habita, prometo pelear por tonterías, molestarte hasta que te hartes y continuar explorando cada aspecto de tu alma. Hoy delante de Dios y de estos testigos, puedo decir que no somos mitades, somos el conjunto adecuado, el tango mejor bailado, y aunque a veces nos podamos pisar siempre saldremos adelante. Si Dios me lo permite, buscaré descifrarte por el resto de mis vidas. Gracias por hacer una familia conmigo, te amo".