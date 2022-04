A los 90 años reveló que es gay a su familia: su historia es conmovedora pero muy triste

Te contamos sore Kenneth Felts, quien no podía seguir guardando su mayor secreto, y reveló su orietnación sexual tanto a su familia como al púlico.

En una entrevista a ‘CCN’, en 2020, Felts aseguró que se dio cuenta de su sexualidad cuando tenía sólo 12 años, luego de estar en una pijamada con un compañero de clase.

Felts nació en Kansas, Estados Unidos, en 1930, en una familia cristiana que acudía a una iglesia muy represiva.

Por su puesto, este aspecto de su crianza influenció profundamente sus pensamientos durante gran parte de su adultez.

Fue por eso que hasta sus 90 años decidió contar la verdad.

Kenneth Felts encontró el amor cuando regresó de la guerra pero se separaron

Kenneth Felts sirvió para su país en la Guerra de Corea y cuando regresó a casa, comenzó a trabajar en una oficina de correos, en donde conoció a Phillip, una persona con la que tendría su primera relación gay.

"Cuando lo conocí, todavía era heterosexual, por lo que no había anticipado abrirme. Él es el que me echó y me hizo darme cuenta de que teníamos potencial juntos", reveló al medio.

Al darse cuenta que era difícil mantener su relación, terminaron, pues no quería arriesgarse, así que optó por tener una vida heterosexual.

"Renuncié a mi trabajo, empaqué mis cosas y volví a casa. Phillip me escribió dos o tres cartas después de eso. En la última carta, dijo: 'Si no respondes a esta carta, no te molestaré más'. No respondí porque no había respondido a ninguna de sus cartas. Gran error", contó Felts.



Un par de años más tarde conoció a quien se convertiría en su esposa. Una mujer a la que quiso y respetó y con la cual tuvo un par de hijos.

A sus 90 años le contó a su hija que era homosexual

Durante la pandemia, su hija Rebecca notó una gran tristeza en él, así que le preguntó por teléfono qué era lo que más extrañaba y su respuesta fue “lamentar haber dejado a Phillip”.

En ese momento su hija no sabía que su padre había ocultado su orientación sexual durante la mayor parte de su vida, debido a que era la primera vez que oía hablar de Phillip.

“Cuando en realidad estaba hablando con Rebecca, simplemente salió sin censura. Y toda mi vida lo censuré todo. Y así, de repente, estaba dejando salir cosas que me había contenido”, expresó el hombre.



Rebecca dijo que se sorprendió puesto que cuando ella era joven le contó a su padre que era lesbiana y la reacción fue negativa.

Ahora, entiende por qué lo tomó así, no quería que su hija pasara por el mismo miedo de ser rechazada por la sociedad, sin embargo, la apoyó completamente.

"Me dijo que la relación no duraría. Creo que tenía los mismos temores por mí que él mismo sobre lo dura que podría ser la vida, desde no poder tener hijos hasta problemas sociales”, dijo Mayes, quien ahora tiene dos hijos con su esposa.

Su hija lo animó a revelarlo en redes sociales y encontró de nuevo el amor

Luego de la respuesta amorosa de su hija, Felt reveló su homosexualidad en Facebook, donde recibió apoyo.

Además, pidió ayuda para localizar a su único amor, Phillip, lamentablemente se encontró con la noticia de que había fallecido en 2013.

“Llega un momento en que envejeces que tienes que enfrentarte a cómo has vivido tu vida, enfrentarte a tu interior. Siempre he tenido dos personajes, uno en público al que llamo Ken / el otro que es mi alter ego que conozco como Larry. Ambos hemos luchado por el control y cada uno dominó durante un período de tiempo. Ken, sin embargo, durante mucho tiempo ha hecho un buen trabajo manteniendo a raya a Larry... Ken había planeado llevar a Larry a la tumba con él, pero ahora Larry está solo y puede haber reemplazado a Ken como la persona dominante. en su cuerpo. El mensaje aquí es que soy libre, soy gay y estoy fuera”, expresó el adulto mayor.