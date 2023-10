Parejas de gemelos fueron cambiados uno y uno al nacer y crecieron como mellizos: su historia impactó a Internet

Existen historias por todo el Internet de niños que fueron robados de sus madres o gemelos que fueron separados al nacer, pero la historia de 4 chicos impactó las redes sociales debido a que 2 pares de gemelos fueron intercambiados al nacer y crecieron como mellizos, fue hasta su edad adulta que salió a la luz la verdad.

El drama circuló por Internet y fue retomado por varios medios de comunicación. Uno de los videos actualmente cuenta con casi un millón de reproducciones en TikTok.

Una pareja de 'mellizos' descubre que tenían gemelos separados al nacer

Jorge y Carlos Bernal Castro nacieron el 22 de diciembre de 1988 en Bogotá, Colombia, pero quedaron huérfanos de padre y madre a temprana edad, por lo que mientras realizaban sus studios universitarios tuviron que comenzar a trabajar.

En el 2014 sus vidas darían un tremendo giro de 360 grados, cuando una amiga del trabajo de Jorge descubrió en la carnicería a un chico que tenía un impresionante parecido con Jorge, tanto que tomó una foto para mostrársela a su amigo, quien quedó en shock.

Jorge buscó hasta encontrar el Facebook de William Caña Velasco, el carnicero, y vio algo que lo sorprendió aún más: una foto con su 'hermano mellizo' Wilber, que era idéntico a su propio 'hermano mellizo' Carlos. En la imagen ellos celebraron su cumpleaños, ya que su fecha de nacimiento era el 21 de diciembre de 1988, supuestamente un día antes de la de Jorge y Carlos.

Así fue como Jorge dio con la más increíble historia sobre su origen, descubriendo que en esas fechas, 2 pares de gemelos fueron intercambiados por error. William y Jorge nacieron el 21 de diciembre en el hospital materno de Bogotá, mientras que Wilber y Carlos vieron la luz por primera vez al día siguiente en Santander.

A pesar de haber nacido en diferentes hospitales, cuando Carlos y Wilber nacieron, Carlos fue trasladado por un problema de salud al hospital materno de Bogotá y fue puesto en la incubadora de los gemelos Jorge y William, que habían nacido un día antes. Por accidente, el brazalete de identificación de Carlos se cayó y fue reemplazado erróneamente por William, y entregado a los padres de Carlos y Wilber en Santander. Jorge, por su parte, fue dado de alta con Carlos y se quedaron en Bogotá. Esto se suscitó por el gran parecido entre los niños.



Otra de las situaciones casi inverosímiles de esta historia es que ambos pares de gemelos nacieron sietemesinos.

Los 4 hermanos, quienes jamás sospecharon que tenían vidas intercambiadas, ni cuestionaron la falta de parecido con sus 'mellizos', se reencontraron a sus 25 años de edad y desde entonces se volvieron inseparables, aunque no fue fácil afrontar la realidad.

Carlos conoció a sus padres biológicos, Carmelo y Ana, en Santander y la casa donde hubiese crecido, mientras Jorge se tatuó el rostro de su 'mellizo' de crianza Carlos y de su madre, quien murió 6 años antes de conocer a su verdadero hijo gemelo.

"Yo no quería que investigara nada, quería que dejara todo así, tenía temor de lo que podía pasar, me atemorizaba mucho el conocer un nuevo mundo, entrar como en un mundo paralelo", confesó Carlos en un programa de televisión en Telemundo.



La historia ha traspasado fronteras y ha sido retomada por varios medios de comunicación a quienes aún les parece sorprendente.

"Esto está para una novela. Qué loco el destino que a uno de ellos le tocó vivir huérfano teniendo a sus padres, qué historia tan fuerte", "He seguido esta historia y siempre me pone el corazón chiquitico", "Esta historia siempre me parece tan surreal, siempre me hace llorar", "Recuerdo cuando salió este caso, todos en la casa estábamos súper sorprendidos, muy loco el destino al hacer que todo fuera como debió ser", "No sé cómo mi mente lidiaría con la idea de que mi vida pudo ser otra a la que es", "La magia de la vida", "Esta historia te cambia la perspectiva de la vida, qué fuerte lo que han tenido que superar", "Al final los verdaderos hermanos de sangre son extraños", "Es increíble, siempre la verdad sale a la luz. Muchas felicidades porque lograron estar juntos, el mundo es pequeño y siempre nos encontraremos", "Lo que más me dolió es que el otro gemelo nunca pudo conocer a su madre biológica y su madre se fue del mundo sin conocer a su otro hijo", "Tremenda historia, digna de película", han sido algunos de los comentarios de los usuarios de TikTok ante esta historia.