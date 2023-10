¿Matthew Perry predijo su muerte en 'Friends'? Este inquietante capítulo lo probaría

Este sábado 28 de octubre los fans de la serie de comedia 'Friends' se pusieron de luto al recibir una noticia que causó conmoción en todo el medio artístico y es que Matthew Perry, el inolvidable 'Chandler Bing' había fallecido a los 54 años de edad.

TMZ fue el medio que informó que el protagonista de dicho programa fue encontrado sin vida en el jacuzzi de su casa de Los Ángeles.

¿Matthew Perry predijo su muerte en la serie 'Friends'?

Tras la terrible noticia de la pérdida del actor estadounidense, comenzaron a circular videos en Internet que demostrarían que la serie que lo lanzó a la fama también predijo su muerte.

Los fans compartieron en varias redes sociales un par de escenas de 'Friends' que comprobarían esta teoría.

En el capítulo 8 de la temporada 9, 'The one with Rachel's other sister' (El de la otra hermana de Rachel), Matthew Perry parece hacer un "spoiler que llegó demasiado lejos", según los fanáticos, pues él mismo asegura que será el primero en morir del elenco.

En dicho episodio, 'Amy', la amiga de 'Rachel' llega de visita durante la cena de acción de gracias y asegura que sería muy emocionante que si 'Rachel' y 'Ross' mueren, ella tendría que criar a su sobrina 'Emma', a lo que ellos responden que su hija se quedaría con 'Mónica' y 'Chandler'. A lo largo de la cena, 'Amy' busca descubrir quién tiene que morir para que ella se quede con la niña, al igual que los demás personajes.

'Chandler' muestra entonces que él sería un padre responsable, capaz de hacer obedecer las reglas, al detener una pelea entre 'Rachel' y 'Amy', lo cual 'Rachel' reconoce y asegura que sería un excelente padre para 'Emma'. 'Chandler', empoderado, intenta ir a cambiar el pañal de la bebé, pero al tomar la pañalera, tira accidentalmente una caja donde está la carísima vajilla de 'Mónica', rompiéndola por completo, por lo que declara: "¿Qué les parece? Parece que seré el primero en morir".

Esta secuencia ha dado la vuelta al mundo y aunque resulta ser muy inquietante, hay otra que lo es aún más.

En el capítulo 13 de la temporada 8, 'The one where Chandler takes a bath' (En el que Chandler toma un baño), 'Mónica' intenta convencer a 'Chandler' de lo relajante que es tomar un baño relajante en la tina, después de que él la cuestiona sobre pasar ahí mucho tiempo, por lo que ella le prepara un baño con sales, velas aromáticas, música y todo para que él se relaje, incluso le da un bote de juguete.

Lo más tétrico al revivir esta escena es cuando 'Chandler' está tomando su preciado baño y recita sus líneas.

"Bueno, esto no está tan mal. Me gusta el olor floral. Eso está bien, porque tengo mi barco. Puedo sentir cómo mi tensión desaparece. Podría quedarme dormido aquí. Podría ahogarme aquí. Mmmm... Ahogarme".



El fandom no tardó en viralizar estas secuencias, creyendo que la propia serie que le dio el éxito a Matthew Perry dio todas las señales de cómo sería su abrupto final.

"Increíble", "Yo estoy triste pero en mi corazón me sigue haciendo reír", "Juro que era mi actor y personaje que más amo", "Hay varias escenas que sin querer hacen referencia a cómo sería su final", "No lo puedo creer", "Gracias por tantas sonrisas", "Te amamos Matty, te amamos Chandler", "Hoy estaba viendo justo este capítulo antes de saber la noticia", "Tremendo", "Me sorprendió la coincidencia", "No me acordaba de que decía eso", "Creo que lo manifestó", "Es increíble cómo pasan estas cosas", "Cuando lo dijo reí, hoy me duele", "Justo en el dolor", "¿Habrá algún otro indicio sobre la muerte de los demás protagonistas? ¿Tipo destino final?", reaccionaron algunos.