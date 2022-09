Padre prepara fiesta masiva de XV años para su hija: invitó a toda una ciudad para festejar

Las celebraciones de XV años son toda una tradición en países latinos como México. En ellas, los invitados suelen ser amigos de la festejada y familiares más cercanos; sin embargo, un padre decidió hacer el evento en grande e invitar a todos los que quieran ir, tal como fue el caso de Rubí Ibarra García, la quinceañera que terminó celebrando su cumpleaños con 30 mil personas alrededor.

Se trata de Óscar Berlanga Ballesteros, un hombre que radica en la ciudad mexicana de Monclova, Coahuila, y que se hizo viral en las redes sociales por hacer una invitación pública a la celebración de su hija Génesis Berlanga Peña.

Fiesta de quince años que se celebrará en Coahuila, México, se vuelve viral

Durante una pequeña entrevista con el medio local 'Zócalo Monclova', realizada el pasado 31 de agosto,el hombre reveló que la fiesta se llevará a cabo el próximo domingo 11 de septiembre a las 7 de la noche en el parque Jorge Luis ’El Zurdo’ Vielma.

Enfatizó que, aunque Génesis ya tuvo una celebración por cumplir sus 15 años, se organizó un segundo festejo por una razón muy especial, y es que su hija recuperó su salud después de que su apéndice reventara y fuera intervenida a una cirugía de emergencia.

La joven pasó un tiempo en el hospital y ahora que se encuentra mejor, su padre lanzó esta invitación pública para agradecerle a todas las personas que rezaron por su bienestar.

"Quiero invitar a toda la gente que estuvo orando por ella. Por eso tomamos la decisión de hacer esta torna quinceañera para todo Monclova y para todos aquellos que estuvieron preguntando por Génesis, la tuvimos muy malita y gracias a Dios pues aquí está y por eso estamos haciendo la invitación a todos los monclovenses y a toda la región".



También añadió que el festejo ya fue cancelado dos veces, debido a la salud de Génesis, pero ahora que se encuentra mejor podrán realizarlo sin problemas.

Para amenizar la fiesta habrán grupos en vivo y comida, pero el padre de la quinceañera dijo que estaba estrictamente prohibido ingresar con bebidas alcoholicas, pues el ambiente es familiar.

"Los invitamos a todos este domingo 11 en punto de las 7 de la tarde. Todo Monclova, toda la gente que nos quiera acompañar está invitado. ¡No alcohol! Va a ser 100 por ciento familiar, les encargamos mucho, es una diversión sana".

¿La fiesta será algo similar a lo que vimos años atrás con la quinceañera Rubí?

Al preguntarle si la fiesta será "al estilo Rubí" como se especuló en redes sociales, Óscar Berlanga comentó que no era así, pues aunque la invitación es abierta, se enfocará en festejar con aquellos que estuvieron al tanto de su hija Génesis en un momento difícil.

"No, nada que ver. Nosotros lo estamos haciendo para todos los amigos y para todos lo que rezaron por la niña. Si ya se salió de las casillas, está bien, pero nosotros no lo hacemos con ningún fin, solamente en agradecimiento".



Ante la declaración del padre de la quinceañera, varios internautas se mostraron interesados en asistir y lo dejaron ver en los comentarios de los diversos medios que retomaron su historia.

"Vamos, a ver qué tal se pone", "Sí me dan ganas de ir, eso de comida gratis suena bien", "Si nadie me impide ir, pues no le veo lo malo" o "Felicidades, que salga todo bien su festejo. saludos hasta Monclova", son algunas opiniones de los internautas.



La difusión de la fiesta ha generado expectativas en cuanto al número de personas que asistirán a la fiesta, pero no sería descabellado que habitantes de otros estados, ajenos a la ciudad de Monclova, se presenten para celebrar a la quinceañera.