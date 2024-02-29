¿Cuál es la fecha de cumpleaños más común del mundo? Dos investigaciones coinciden en su resultado

Video Las fiestas de XV años más lujosas: los papás gastaron una fortuna para consentir a sus princesas

Dos estudios coinciden en el mes que registra un mayor número de nacimientos, aunque hay diferencias en las fechas que revelarían el día con más cumpleaños alrededor del mundo.

¿Cuál es el día en que más personas cumplen años?

Es común que en un circulo social existan más de un par que coincidan en el mes de cumpleaños e incluso en el día.

A este fenómeno se le conoce como paradoja del cumpleaños que señala que, en un grupo de 23 personas existe una probabilidad del 50.7 por ciento de que al menos dos de ellas cumplan años el mismo día; la probabilidad aumenta en una circulo de 57 o más personas al 99.666 por ciento.

En busca de la verdad, la ONU realizó una investigación en la que encontró que es septiembre con un mayor índice de natalidad entre los países que forman parte de su grupo.

¿Cuál es la fecha de cumpleaños más común del mundo? Esto dicen dos investigaciones



A través de TikTok, el usuario Pablo Molinari retomó las estadísticas recopiladas por la Organización de las Naciones Unidas compartiendo el día que más cumpleaños hay alrededor del mundo.

“Hay dos investigaciones, una es de la ONU que determinó que el día en el que nacen más personas es el 9 de septiembre”, replicó.



A este se suman dos días más del mismo mes y una explicación al ‘fenómeno’ de nacimientos en el noveno mes del año y es que señalan que las fiestas de fin de año, las vacaciones y un ambiente de “amor y paz” las parejas conviven más.

“El segundo y tercer lugar vienen el 12 y 19 de ese mismo mes y si hacen la cuenta, nueve meses atrás, es en diciembre, se termina el año, vienen las fiestas, el alcohol...”. destacó el tiktoker.



La segunda investigación pertenece a la Universidad de Harvard en la que resaltan que también es septiembre el mes con más cumpleaños, aunque en el día apunta al 16 como el más común.

"Y la otra investigación es de la Universidad de Harvard que también les dio en septiembre, pero en el primer lugar lo tienen el 16, seguido por otros del mismo mes, sí hay diferencias en el día, pero de lo que estamos seguros es que el signo que más gente tiene es Virgo”, repitió.



Por supuesto también se habló de las fechas menos comunes, liderando el 29 de febrero porque solo sucede cada cuatro años, incluso, para muchos que nacen en este día, eligen el 28 de febrero o 1 de marzo para celebrar su cumpleaños; de acuerdo con la investigación de Harvard, enero es el mes que menos registros de nacimiento tiene.

Internet reacciona al día con más cumpleaños en el mundo

Los nacidos en septiembre no tardaron en aparecer en la zona de comentarios del viral video, expresando lo “especiales” que se sienten al descubrir esta información.