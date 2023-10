“Viejo explotador": Eugenio Derbez es 'cancelado' por polémico comentario sobre sus trabajadores

Encontrar trabajo no suele ser algo muy sencillo, ya que se debe pasar por una entrevista y ser constante en la búsqueda, aunque para Eugenio Derbez parece ser algo que no necesariamente debe pagarse.

Eugenio Derbez se vuelve tendencia por polémica declaración sobre trabajar con él

Durante una entrevista que dio a Adela Micha en mayo de 2018, el actor compartió cómo fue su incursión a Hollywood y los retos que ha pasado a lo largo de su carrera, pero una declaración en específico fue la que llamó la atención y sigue circulando en las redes.

“Les hablas a los jóvenes y les dices, no sé, te voy a inventar: ‘oye, necesito que me trabajes mis redes sociales, tú te ves chavo y le sabes a las cosas, quiero ver si trabajar conmigo’. (él joven responde) ‘Sí, claro, ¿cuánto me van a pagar’ (...) No lo puedo creer, me enoja”, expresó.



De inmediato, Derbez se queda callado y pone una expresión de enojo, la cual apoyó Adela Micha, provocando indignación en redes y, en su momento, el actor presentó el clip completo de dicha entrevista para responderle a sus detractores.

“Viejo explotador”: Internautas reaccionan a polémico comentario de Eugenio Derbez

Como era de esperarse, dicho video se volvió tendencia nuevamente y los internautas, en especial en X (anteriormente Twitter), dejaron saber que no se puede trabajar de gratis cuando tienes otras necesidades que cubrir.

“El honor de trabajar con Eugenio Derbez no quita el hambre, digo”, “Por desgracia hay famosos que piensan que merecen todo gratis y por eso no está de más preguntar”, “El pobre es pobre porque quiere, o porque trabaja con Eugenio Derbez”, “Adela Micha y Eugenio Derbez creen que la gente trabaja por hobbie y no porque necesita dinero” y “Esclavitud en pleno siglo XXI”, fueron algunos de los comentarios que acompañaron dicho video.



Incluso otro usuario comparó el comentario de Derbez con la reciente polémica de Victoria Beckham, quien aseguró que venía de la clase trabajadora y de inmediato su marido la corrigió.



¡Y volvió el meme del señor con una sonrisa extraña!

“Derbez quiere que los jóvenes desperdicien algunos años trabajando gratis, cuando lo que necesitan es ahorrar lo más que se pueda”, expresó otro usuario con un meme de Carmen Salinas.



¿Qué te pareció la declaración de Eugenio Derbez? ¿Crees que fue tomada fuera de contexto? Déjanos saber lo que piensas en la sección de comentarios.