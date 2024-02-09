Video ¿Latinos que no quieren hablar en español? Vivir en EE.UU los hizo tomar una dura decisión

Creyendo que se trataba de un halago, una chica estadounidense presumió emocionada en redes sociales el apodo que sus compañeros, al parecer, mexicanos le pusieron en el trabajo, pero la realidad fue otra.

Mujer estadounidense presume apodo que le pusieron compañeros mexicanos

PUBLICIDAD

Las redes sociales han servido como canal de comunicación entre personas de diferentes culturas, en las que además documentan cada detalle cuando alguno emprende una nueva vida en un país lejos del suyo.

Por ello, en cada una de las plataformas se pueden ver a mexicanos narrando cómo van con su “sueño americano”; sin embargo, ahora fue una mujer estadounidense quien causó revuelo al presumir la convivencia con compañeros latinos.

A través de X, antes Twitter, fue compartida una grabación en la que se observa a una mujer emocionada contando en inglés que por fin se sentía integrada en el trabajo pues sus compañeros le habían puesto un apodo como al resto de los trabajadores.

“Chicos, hoy tengo un apodo en el trabajo y estoy como tan emocionada porque todos tiene un apodo ahí y yo no tenía uno. Ahora finalmente siento que encajo. Entonces mi apodo es pendej*”, narró.

Estadounidense presume, feliz, el apodo que latinos le pusieron y en redes descubren que es una grosería. Imagen Twitter



La chica dijo que ahora toda petición o comentario en el trabajo por parte de sus compañeros iba acompañado del sobrenombre que, según le dijeron, significa “hermosa”.

“Aparentemente, en español significa ‘hermosa' y me dicen: ‘Hey pendej@’, ‘ven aquí pendej@’, ‘oh te ves muy bien pendej@’. Pendej@ es tan genial, estoy tan feliz de tener un ambiente tan amoroso en el trabajo. Son tan geniales”, contó.



Aunque en la grabación, la joven no especifica la nacionalidad de sus compañeros, fue en la cuenta de Twitter donde compartieron el video que escribieron: “La calidez del mexicano”.

Mexicanos reaccionan a podo “ofensivo” que le pudieron a mujer estadounidense

A través de los comentarios que recibió la grabación en las cuentas de X y TikTok, donde fue replicada, los internautas se mostraron incrédulos ante la situación, incluso, pensaron que se trataba de una broma, pues ahora hay herramientas para traducir con las que hubiera descubierto el verdadero significado.

La calidez del mexicano 🥰 pic.twitter.com/ECVIU0wv4j — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) February 6, 2024

“No sé si es en serio o es una broma, pero me estoy muriendo de la risa”; “¿No ha oído hablar de Google?”; “El inglés y el español son los idiomas más importantes en el mundo por extensión y numero de hablantes, yo considero que sí o sí debes hablar ambos, o por lo menos entenderlos”, comentaron.



Sin embargo, otros hablaron del pícaro humor del mexicano y algunos más descalificaron la acción.

“No puedo dejar de sentir compasión. Y algo de coraje sinceramente con los que se aprovecharon de ello”; “¿Le decimos o la dejamos ser feliz?”; “Se pasaron de lanza”, anotaron.