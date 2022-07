¿Elliot Page podría reemplazar a Ezra Miller? Los fans lo quieren como Flash y dieron sus razones

Mucho se ha especulado sobre que pasará con el futuro de Flash en el Universo extendido de DC. Incluso un ilustrador hizo posible observar cómo se vería Dylan O’Brien como reemplazo de Ezra Miller. Ahora, todo apunta a que los fans de DC quieren que este superhéroe sea interpretado por Elliot Page. Te contamos los detalles.

La sustitución de Ezra Miller como Flash



De acuerdo con Variety, para la próxima película ‘The Flash’ es difícil que Ezra Miller sea sustituido. Ello después de todos problemas legales en los que se ha metido, principalmente en Hawái.

Esto debido a que la película ya está casi completa y sería difícil prácticamente volver a grabarla, sobre todo por el alto presupuesto que se le ha destinado.



Sin embargo, lo más probable sea que está será la última producción en la que se pueda ver a Ezra Miller como Flash, pues no se espera que regrese para futuros proyectos del DCEU.

Es así como los fans han estado considerando qué actores serían ideales para interpretar a este veloz superhéroe. Algunos nombres que han circulado en Internet son los de Grant Gustin (quien protagoniza la serie ‘Flash’), Finn Wolfhard, de ‘Stranger Things’, e incluso Timothée Chalamet. Ahora, tras el estreno de ‘The Umbrella Academy 3’, hay quienes piensan que Elliot Page sería ideal para el personaje.

Los fans quieren a Elliot Page como Flash



Los fans de DC tienen diferentes motivos por los que piensan que Elliot Page podría ser un Flash ideal. En primer lugar, tiene amplia experiencia interpretando superhéroes, así lo mencionan sus fans:

“Para aquellos de ustedes que dicen que no a elegir a Elliot Page como Flash porque "no se parece a The Flash", esta es una comparación con el-que-no-debe-ser-nombrado. Realmente no hay tantas diferencias faciales, y Elliot ha tenido mucha experiencia con las películas de cómics, es genial”



Participó en ‘X-Men 3: la batalla final’ y ‘X-Men: días del futuro pasado’ como Kitty Pryde. Además, su personaje en ‘The Umbrella Academy’, el cual mostró su transición como persona trans (de Vanya a Viktor Hargreeves), también tiene grandes poderes, como crear bombas masivas y mover objetos.

Por si fuera poco, Elliot Page tiene una amplia experiencia en el mundo de la actuación, pues empezó a participar en producciones desde los 10 años. Incluso fue nominado a un Oscar en 2007 por su participación en ‘Juno’.



Además, hay fans que piensan además que la similitud física entre Ezra Miller y Elliot Page es amplia, y que, a diferencia de Miller, Page no ha tenido problemas de violencia con ningún hawaiano.







Incluso hubo un usuario que afirmó que Elliot siempre ha interpretado “papeles tímidos”, lo cual se vincula con el Flash de DCEU, por lo que “podría funcionar con el guion y la actuación correctos"



Por otro lado, hay quienes sencillamente opinan que Elliot Page se vería increíble como Flash