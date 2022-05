¿Hay un nuevo Michael Jackson ? El rey del pop tiene un gemelo que baila y canga igual que él

Michael Jackson es considerado uno de los artistas más grandes de la historia por su innato talento sobre el escenario donde cantaba y bailaba de una manera que nadie más había hecho antes.

En vida el también compositor tuvo cientos de éxitos con sus álbumes; sin embargo en 2009 y con una gira de conciertos en puerta, Michael falleció de manera repentina el 25 de junio por una intoxicación aguda de medicamentos.

Su muerte paralizó al mundo y, a más de 10 años de su deceso, el intérprete de 'Billie Jean' parece haber reencarnado en un joven de 28 años originario de Reino Unido (al menos eso dicen sus fans).

El doble de Michael Jackson está en TikTok

Su doble que fue descubierto gracias a TikTok, se hace llamar Fabio Jackson y resulta ser idéntico a Michael Jackson a finales de la década de los noventa, desde su cabello largo y ondulado, hasta nariz y barbilla.

En su cuenta @thefabiojackson, tiene casi dos millones de seguidores y más de 18 millones de likes en sus videos donde con frecuencia imita al rey del pop usando prendas similares a las que portaba el famoso en sus videos musicales.

Más allá del increíble parecido físico, Fabio se ha esmerado por parecerse más a Michael Jackson, ya que igual se dedica a recrear sus coreografías lo más exactas posibles, lo cual les encanta a sus fans.

Ha mostrado un talento para hablar y cantar como el bailarín de los Jackson 5, lo cual hace parecer su hermano perdido.

Con frecuencia, sus seguidores le piden que cante un fragmento de alguna canción y allí demuestra lo mucho que entrena su voz para sonar igual al artista estadounidense.



En el perfil del británico no sólo se pueden encontrar estos videos reviviendo a Michael Jackson, pues Fabio demuestra que es fanático de películas como 'Star Wars' y 'Spider-Man' al hacer 'cosplays' de algunos personajes.

Algo que ha ayudado a su popularidad es que el tiktoker con regularidad hace los trends que están de moda en la plataforma y usa las canciones más populares del momento, para que cada vez más personas vean su contenido.

Muchos de sus seguidores le preguntaron directamente a Fabio si se había sometido a alguna cirugía para parecerse a Michael Jackson, debido a que no logran creer que el parecido sea natural.



Para despejar esta incógnita, él mismo respondió en TikTok con un simple mensaje, donde dejó en claro que su rostro no fue modificado de alguna manera.

"Me lo dicen mucho. La gente cree que mi cara es 'falsa', pero este es mi verdadero rostro, es mi verdadero yo".



Dentro de sus videos es normal encontrar comentarios de usuarios de la plataforma sorprendidos por el parecido entre ambos y algunos aseguran que Fabio podría ser la reencarnación de Michael Jackson.

"Pensé que Michael Jackson estaba muerto, pero ya vi que no, son idénticos", "Parece que la teoría de que Michael no estaba muerto es real", "Siento que estoy viendo doble, no puedo creer el parecido", o "Es su gemelo perdido, no hay duda" son algunas de las posturas de los internautas.