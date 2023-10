"A lo que hemos llegado": El origen de extraños e incómodos lives que inundan TikTok y dejan miles de dólares

Seguramente has sido testigo de la nueva tendencia en TikTok que cada vez crece más en esta red social en cuanto a Lives que nos dejan perplejos.

Se trata de tiktokers que recurren a disfraces para hacerse notar y que en sus transmisiones en vivo son repetitivos, haciendo todo tipo de sonidos, desde: "yes, yes" hasta "miau, miau" o algunas frases, agradeciendo además los regalos que reciben del público, por ejemplo, hacen el ademán de recibir una rosa o de comer una mazorca.

Al principio sólo los realizaban mujeres, ataviadas con vestidos tipo cosplayers, pero actualmente ya lo realizan personas de todo género, complexión y edad con los mismos atuendos tan particulares y llamativos.

Los 'creadores de contenido' realizan estos streams tan peculiares y perturbadores por horas, mientras reciben regalos (que se traducen en dinero en la plataforma) e interacciones de sus seguidores, pero lo sorprendente es que generan mucho dinero y alcance, llegando a ganar hasta 7 mil dólares por 'En vivo', por lo que se ha determinado que son altamente adictivos para la audiencia.

Pareciera que la gente está interactuando más con un robot y absurdamente, su atención se retiene con la repetición de tantos estímulos rápidos.

Estos Lives también han confundido a la gente debido a lo extraño del comportamiento de los streamers que los realizan sin tener miedo al ridículo.

¿Qué son los Lives NPC?

Este tipo de Lives ha sido denominado en redes sociales como 'NPC' lo cual significa 'Non playable character' (personaje no jugable) y se trata de imitar a los personajes secundarios de videojuegos, que no tienen como tal una personalidad, es por eso que repiten tanto una palabra o frase, usando un disfraz o maquillaje característicos.

Otra de las interpretaciones de este concepto tiene que ver con el término 'NPC behavior' (comportamiento de NPC), una frase que se utiliza de forma despectiva para describir a alguien que no sabe pensar por sí mismo.

¿Cuál es el origen de esta extraña tendencia en los Lives?

La tiktoker Josahandry en su cuenta de TikTok (@josahandry.lia) explora de dónde surgió esta extraña tendencia y asegura que fue la influencer canadiense Pinky Doll quien comenzó volviéndose viral debido a



La chica, quien comenzó a ganar 200 dólares diarios, genera al día de hoy 7 mil dólares diarios, esto por 6 horas de transmisión durante los 7 días de la semana.

Usuarios de TikTok reaccionan a los Lives 'NPC'

Una de las teorías que tienen algunos influencers sobre el éxito de estos tiktokers es que se trata de trolls que donan para así hacer sufrir o avergonzar más a las personas que realizan estos 'En vivo'.

"Se gana mucho dinero", "Mi dignidad no me permite salir de la pobreza", "Yo en mi momento más sano", "Esto se vuelve adictivo", fueron algunos comentarios que dejaron los usuarios en la plataforma.

Algunas personas se han manifestado inconformes y hasta hartas de que les aparezcan este tipo de contenidos en TikTok, sin embargo, siguen consumiéndose.

"Que se ocupe en algo", "Me da cringe", “A mí me tiene cansada, ni los busco y me aparecen”, "No sé quiénes pierden más el tiempo, los que hacen o los que miran el live", "Más me preocupan los que están viendo", "Lo increíble es que la gente paga por eso", "No entiendo esta tendencia de actuar como si estuvieras drogado o tuvieras problemas mentales", "A mí me dan miedo esos Lives", "Qué vergüenza para los papás", "Einstein lo dijo: La tecnología nos volverá idiotas, ya lo estamos viendo y la gente que dona y los sigue", "Ridícula", "¿Qué está pasando con la humanidad?".

Lo que sí es cierto es que se gana bien, pero no cualquiera se atrevería a hacerlos. ¿O tú, qué opinas?