Científicos descubren bacteria que convierte las cosas en oro, ¿podrían hacerse ricos?

Investigadores de la Universidad de Michigan confirmaron que este espécimen es capaz de "hacer popó" de oro

Tania Caballero.
La bacteria Cupriavidus metallidurans, que fue estudiada por un equipo de científicos en Michigan, es capaz de transformar la materia en oro, o al menos esas fueron las conclusiones a las que llegó este grupo de expertos.

Además de soportar niveles muy altos de toxicidad, dicho espécimen puede convertir compuestos naturales en oro de 24 quilates por medio de un proceso llamado alquimia microbial.

¿Cómo descubrieron que la bacteria podía transformar la materia en oro?

El equipo de científicos, liderado por Kazem Kashefi, profesor de micobiología y genética molecular, y Adam Brown, profesor de arte electrónico, combinaron la investigación con una instalación de arte llamada 'The Great Work of the Metal Lover' ('La Gran Obra del Amante del metal'), en Austria, donde combinaron la biotecnología, el arte y la alquimia.

Su instalación artística consiste en una escultura que se produce mediante un laboratorio portátil, ideado para producir una barrita de oro frente a la audiencia con ayuda de la Cupriavidus metallidurans.

Esta obra de arte toma una serie imágenes realizadas por un microscopio electrónico de barrido, utilizando las antiguas técnicas de iluminación de oro.

"La ciencia trata de explicar el mundo fenomenológico. El arte tiene la capacidad de impulsar la investigación", expresó Brown.

¿Cómo convierte la bacteria a la materia en oro?

La bacteria puede crecer en concentraciones masivas de cloruro de oro u oro líquido, un compuesto químico tóxico que se encuentra en la naturaleza, y se alimenta de oro clorhídrico.

Al cabo de una semana de "digestión", el "residuo" excretado resulta ser el preciado metal, pues las bacterias transforman las toxinas y producen una pepita de oro.

¿La bacteria que convierte la materia en oro podría volvernos ricos?

Desgraciadamente, el proceso en el que la bacteria convierte la materia en oro de 24 kilates es tardado y a gran escala podría ser demasiado costoso, además de que producen una cantidad muy pequeña de oro, por lo que no sería posible hacernos ricos con ayuda de estos animalitos.

Es por eso que el trabajo de ciencia y arte de Brown y Kashefi se enfocó en crear conciencia y "realizar preguntas sobre la avaricia, economía y el impacto al medio ambiente, enfocándose en la ética relacionada con la ciencia y la ingeniería de la naturaleza".

Aunque este descubrimiento ya tiene algunos años, pues se habló de él en el 2012, aún sigue sorprendiendo a la comunidad científica.

