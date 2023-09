10 verdades que sólo quienes han vivido la crisis de los 30 entenderán (ya te dicen señor o señora)

Bueno, si a los 30 aún no estás pensando en hijos, hay de dos: o te felicitan o te condenan. Hay mujeres a las que su familia incluso les ofrece todos sus ahorros para pagarles el tratamiento con un especialista, pues dan por hecho que sí quieren tener hijos, pero no pueden. ¡Ni siquiera les pasa por la cabeza que esa chica no desea tener hijos!