Cleopatra no quería que ningún hombre encontrara su tumba: Una mujer está cerca de hallarla en este lugar

Una arqueóloga dominicana que ha consagrado su vida a buscar la tumba de Cleopatra, asegura que está cerca de encontrarla, podría ser submarina y no es en Alejandría, donde todos creen

Por:
Tania Caballero.
Video 'La reina Cleopatra': su romance con su primo de 10 años y todos los dramas del documental

Cleopatra, la última reina de la dinastía ptolemaica de Egipto, sigue siendo un enigma fascinante. Su vida, su reinado y su trágico final han cautivado la imaginación de generaciones. Sin embargo, uno de los mayores misterios que rodea a esta icónica figura es el paradero de su tumba. ¿Dónde descansan los restos de la legendaria Cleopatra?

¿Cleopatra no deseaba que su tumba fuera encontrada por un hombre?

Cleopatra VII, a pesar de su ascendencia macedonia, se consideraba a sí misma faraona de Egipto. Como tal, quería seguir las tradiciones egipcias en su muerte. Sin embargo, decidió romper con la costumbre de ser enterrada junto a sus antepasados en el mausoleo dinástico. Ella era diferente, y quería ser recordada de manera especial.

Cleopatra decidió erigir su propio mausoleo, uno que la hiciera memorable. Aunque no se sabe con certeza dónde se encuentra, hay algunas pistas. Durante mucho tiempo, la ubicación de su tumba cayó en el olvido.

La búsqueda de la tumba perdida ha sido un desafío constante y algunos dicen que no la han encontrado ya que ella no deseaba que la hallara un hombre, aunque estas aseveraciones no han sido comprobadas.

¿Quién es la arquéologa que está cerca de encontrar la tumba de Cleopatra?

La arqueóloga dominicana Kathleen Martínez ha dedicado años a seguir las huellas de Cleopatra. Desde 2005, ha explorado el antiguo sitio de Taposiris Magna, ubicado a unos 45 kilómetros al oeste de Alejandría. Martínez, una mujer apasionada y decidida, ha desenterrado monedas, estatuas y otros artefactos que sugieren la presencia de la reina egipcia.

Aunque no hay pruebas definitivas, Martínez cree que está cerca de encontrar la tumba de Cleopatra. La arqueóloga ha seguido las pistas y ha excavado en el templo de Taposiris Magna, donde también se ha sugerido que podría estar enterrada. Aunque aún no ha encontrado la tumba en sí, su trabajo ha reavivado el interés en este enigma de más de 20 siglos.

Video Una arqueóloga latina cree estar muy cerca de descubrir la tumba de Cleopatra

Kathleen y otros expertos creen que la tumba podría estar situada en el templo de Osiris, en la ciudad en ruinas de Taposiris Magna, ya que ella fue considerada en su época como la encarnación humana de la diosa Isis, según opina la arqueóloga.

Martínez continúa explorando, asegurando que una parte del templo que han descubierto, se encuentra en túneles subterráneos que llegan hasta el mar Mediterráneo, por lo que se encuentran también bajo el agua y ese es su siguiente paso a explorar.

Kathleen Martínez busca la tumba de Cleopatra
Imagen imagen creada con IA / Instagram
TikTokArqueologíaHistorias virales

