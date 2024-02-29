Entretenimiento

Científicos planean simular el fin del universo con la máquina más grande del mundo

El Colisionador Circular Futuro sería una de las herramientas elementales para la resolución de los más grandes misterios del Universo.

Por:Paulina Flores
Un grupo de científicos de la Organización Europea para la Investigación Nuclear, mejor conocida por sus siglas CERN, planea la constricción del Colisionador Circular Futuro con el que pretende, entre otras cosas, simular el fin del Universo.

¿Cuándo se podría presenciar el final del Universo?

Con una inversión de 20 mil millones de euros, el CERN planea construir la máquina más grande del mundo hecha por humanos, con un anillo de 91 kilómetros de circunferencia y un tamaño tres veces mayor que el Gran Colisionador de Hadrones.

El propósito de este instrumento científico, explican sitios como ‘Vandal’, sería el incremento de la precisión y energía para la explorar la composición exacta de la materia y meterse en las entrañas de los enigmas del Universo, de la formación de la materia oscura, la energía oscura, la asimetría materia y antimateria y la existencia de dimensiones adicionales que integran nuestro cosmos.

Las expectativas están puestas también sobre esta colosal máquina, inédita en su especie, por la simulación que planea sobre cómo sería el fin del Universo.

Imagen NASA


Aunque la construcción del Colisionador Circular Futuro, con siglas (FCC), ha causado gran expectativa por marcar una pauta en llegar más allá de las investigaciones sobre el bosón de Higgs, considerada un tipo de partícula elemental que explicaría cómo se origina la masa de todas las partículas del Universo, también ha recibido posturas en contra.

De acuerdo con el sitio ‘Yahoo! Science’, el exasesor científico del gobierno del Reino Unido, Sir David King, lo consideró un proyecto multimillonario fuera de lugar en medio de una crisis climática y otros problemas a nivel mundial que requieren de una intervención más urgente.

¿Cuándo quedará listo el Colisionador Circular Futuro?

Aunque el ambicioso proyecto está sobre la mesa desde 2020, su estatus se encuentra aún bajo estudios de viabilidad a la espera de un resultado aprobatorio.

De tener luz verde y recibir el financiamiento requerido, el CERN podrían comenzar con la construcción de la gigantesca máquina en 2030 y podría comenzar operaciones en 2045.

Imagen NASA


Sin embargo, la revelación de los más profundos secretos del Universo, que representarían una revolución en el mundo de la física, aún tiene de por medio varias décadas.

Y es que, sería hasta el 2070 cuando el Colisionador Circular Futuro podría por fin iniciar con sus operaciones y conocer cómo sería el final del Universo. De llevarse a cabo, el nuevo colisionador sería ubicado en las profundidades de Suiza, informaron medios como ‘La Vanguardia’.

