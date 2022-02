Tiene 55 años pero parece de 25: conoce a Chuando Tan y su secreto para verse tan joven

Chuando Tan ha ganado mucha popularidad en redes sociales gracias a sus fotografías, pues mientras él asegura tener más de 50 años, las imágenes parecen contradecirlo.

Nacido en Singapur en 1966, ha trabajado como cantante, actor, fotógrafo y modelo, aunque su carrera despuntó tras abrir su cuenta de Instagram.



Se inició en el mundo del modelaje a los 16 años y a los 20 años probó suerte como cantante bajo el nombre de Chen Yufei.

Más tarde se dedicó a la fotografía y ha trabajado para grandes firmas de moda, incluso en el álbum ‘Discipline’ de Janet Jackson (2008).

La historia viral de Chuando Tan

En febrero de 2015, Chuando Tan abrió su cuenta de Instagram por insistencia de sus amigos, quienes le sugirieron compartir su trabajo en redes sociales para atraer más clientes a su agencia. De acuerdo con el diario ‘The Straits Times’, en una entrevista publicada en 2020, el modelo tiene su propia empresa junto al fotógrafo Frey Ow.



Para darle un poco de variedad a su perfil de Instagram, un día subió imágenes de él y obtuvo una reacción que no esperaba.

“Una mañana me desperté, revisé mi teléfono y vi que mis seguidores habían aumentado a 105.000”, dijo en la entrevista. También recordó que tenía miles de mensajes directos en la red social.



Por si fuera poco, encontró que su historia se publicó en el sitio noticias chino 'Yidian Zixun', en donde se habló de él como un hombre de Singapur que tenía 50 años, pero aparentaba 30.

Los secretos de Chuando Tan para verse tan joven

Con una estatura de 6.06 pies (1.85 m) y un peso promedio de 171.9 libras (78 kg) -aunque puede llegar a las 180.7 (82 kg) cuando se ejercita con pesas-, se mantiene en buena forma.

Será en marzo cuando cumpla los 56 años de edad, pero ¿cuál es su secreto para la "eterna juventud"? Él señala que "hacer lo que te apasiona" es la clave.

"Probé con muchos trabajos diferentes y me detuve en lo que realmente me gusta. Amo a la gente, me encanta comunicarme, organizar sesiones y tomar fotos. Si estás haciendo algo que no te gusta, entonces te sentirás mal, y esto afecta la salud", dijo a ‘The Straits Times’.

Por supuesto, su físico no es un regalo de los dioses y para conservarse así de bien a sus casi 56 años de edad lleva una vida saludable.

Evita el café y el té, bebe mucha agua, no fuma y tampoco no toma alcohol. Además, el ejercicio y la dieta son indispensables, aunque de vez en cuando se da un gusto con el helado, su postre favorito.

"Eres lo que comes. No querrías verte como una hamburguesa, ¿verdad? Prefiero verme como una pechuga de pollo magra", expresó.



En cuanto al cuidado de su piel refiere ser sensible, por lo que no usa muchos productos, sólo un gel para lavar el rostro y un hidratante facial.