Chico tiene fuerte accidente en el parque y sólo piensa en compartirlo en redes sociales

El desafortunado accidente de un chico en el Parque Fundidora en Monterrey, Nuevo León de México se hizo viral debido a la reacción del joven ante un hecho serio.

No cabe duda que hoy en día las redes sociales juegan un papel crucial en la vida de todo adolescente, es por eso que el usuario de TikTok min ale (@aletheweird0) pensó en documentar lo que pasó como primera reacción a haber sufrido una fuerte caída en patineta: "Me partí el codo en 5 pedazos y lo único que pensé fue en bloguearles", compartió en un video que ya tiene más de 14 millones y medio de visualizaciones.

"Se me acaba de partir el brazo, increíble, cómo me va a doler cuando me muevan esta madre", contó en el clip mientras se grababa aún tendido sobre el asfalto.

Joven no deja de grabar a pesar de tener un grave accidente: video se hace viral

En el resto del video compartió imágenes después del accidente, incluso con amigos, tomando con humor la situación y recordando lo importante que es reírse de uno mismo: "Siempre riéndome en momentos serios", apuntó en la descripción del video.

Posteriormente, se ve cómo una ambulancia llega a su rescate, su brazo es inmovilizado por paramédicos y lo suben en una camilla para trasladarlo al hospital.

El hecho desató varias reacciones entre los usuarios de la red social, debido a la fortaleza que mostró: "Me dio risa, impresión y miedo", "Cómo graba", "Acabó de cortarme el dedo por accidente y ya estaba llorando y tú con el brazo roto bien tranqui", "Qué dolor", "Yo ya estuviera toda desmayada", "Ale dijo: 'es mi momento de brillar vlogueando'", "Es bueno darle positividad a lo negativo, y lo mejor que estás para contarlo, tranquilo, ja qué agusticidad, deseando te recuperes pronto", "Aplicó la de 'me rio para no llorar'", "Admiro tu fortaleza", "La serenidad personificada".

"Lit fue de 'hasta qué pasa algo interesante'", comentó Ale, quien asegura que prefiere que se refieran a su persona con el pronombre 'él'.

En otros videos de su canal, el usuario dio su storytime, donde cuenta que él y sus amigos fueron al parque, él era el único en patineta, mientras que los demás estaban en bicicleta y él se les adelantó por un momento, pero se le atravesó una piedra que lo hizo caer estrepitosamente con todo el peso sobre su codo.

No pensaron que el accidente fuera a ser grave, incluso él permaneció en calma, pero Ale asegura que ha gastado más de 75 mil pesos, ya que no contaba con seguro, tuvieron que hacerle cirugía y ponerle placas y clavos, por lo que decidió realizar una rifa para solventar sus gastos: "Algo aprenderé de esto y una buena historia para contar en un futuro. Estoy viendo el lado positivo, como siempre lo hago con todo lo que me pasa".



Este chico y su sorprendente reacción ante este aparatoso momento que pasó se convirtieron en un ejemplo de fortaleza y positividad ante la adversidad, por lo que muchos usuarios de Internet se han identificado y solidarizado con él.