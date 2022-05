Cara Delevingne tuvo un "comportamiento extraño" en los premios Billboard, según Internet

El 15 de mayo pasado se vieron desfilar grandes de celebridades en los Billboard Music Awards y un dúo que causó polémica fue el de Megan Stallion y la supermodelo Cara Delevingne.

Ambas asistieron como amigas al magno evento y, aunque todo parecía normal, las cosas comenzaron a tornarse extrañas al llegar a la alfombra de los Billboard.

¿Qué hizo Cara Delevingne en los Billboard?

Cara es conocida por ser una chica espontánea y en ocasiones extravagante; eso sí, esta vez mostró una faceta "muy inquietante", según algunos internautas.

Esto porque en ningún momento dejó de vigilar a Megan Stallion y, cuando la cantante posó en la alfombra, comenzó a hacer gestos extraños y hasta interrumpió su protagonismo al lanzar una parte de su vestido al aire.

Cabe recalcar que Megan Stallion no parecía molesta con su presencia; si bien eso no fue todo, ya que eso sólo marcaría el principio de una serie de momentos incómodos que se quedarían en la memoria de Internet.



Al iniciar la ceremonia Megan y Cara se sentaron juntas. Las cámaras se enfocaron a ellas dos cuando la intérprete de 'Body' fue anunciada como la ganadora a Mejor Artista Femenina de Rap.

Al escuchar esto, hizo una cara muy divertida por la sorpresa, mientras tanto la modelo internacional, no dejó de acercarse a ella sacando la lengua una y otra vez.

Por supuesto los internautas no tardaron en comentar sobre el tema e, incluso, han sugerido que quizá la chica rubia estaba bajo los efectos de estupefacientes.

"Cara Delevingne ayer parecía de esos hombres que no te dejan en paz en el antro y te siguen casi toda la noche", "¿Alguien más pensó que Cara estaba en drogas en los Billboard o nada más yo?", "Cara Delevingne de diosa adolescente Tumblr a lesbiana tóxica", o "Cara Delevingne se esta volviendo como ese tío que nadie quiere invitar a las fiestas familiares porque actúa muy raro", son algunos comentarios en redes.



En el siguiente video puedes ver el momento exacto donde Cara muestra por segunda ocasión un comportamiento bizarro.



Otro momento que se señaló fue cuando Megan Stallion y Doja Cat, que se sentó justo delante de ella, comenzaron a platicar de manera casual y, de la nada, Cara se unió a la conversación y la interrumpió abruptamente.

Aun cuando en ese momento no se les notó incomodidad a ninguna de las dos, igual existieron opiniones sobre la falta de respeto que hizo la supermodelo, pues si bien acompañaba a Megan Stallion, esa conversación era privada.

Cara no dejó de ser tema de conversación y eso no fue todo lo que hizo, debido a que se empeñó en tomarle fotografías a algunos invitados, lo cual parece inofensivo; no obstante nadie entendió por qué se empeñaba en hacerlo siempre acostada en el piso.

Quienes accedieron a tener una instantánea tomada por Cara Delevingne fueron Fat Joe, Doja Cat, DJ Khaled, Megan Fox y Machine Gun Kelly.

Los internautas reprobaron su comportamiento

Para muchos las actitudes de Cara en el evento fueron consideradas como acoso, dado que invadía constantemente el espacio personal de Megan Stallion, lo cual consideraron fue reprobable.

Además, expresaron por qué está mal considerar gracioso todo lo que hizo.



A raíz de los acontecimientos, otros usuarios compartieron un video que supuestamente tuvo lugar el año pasado donde Cara Delevingne, simulaba lamer a la cantante Azealia Banks, y donde también traspasaba su espacio personal.

"Que no les sorprenda lo de Cara, ya lo hizo antes y de milagro no le pegaron", "¿Les molesta lo de Cara y Megan Stallion? les apuesto a que no sabían que esto no es nuevo", "Cara Delevingne se trasformó en una mujer que acosa y no es la primera vez, miren este video" o "Qué miedo, no deberían normalizar esto por muy amigas que sean".