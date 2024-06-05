Capta el momento exacto de un fuerte choque: se lleva sorpresa al darse cuenta dónde fue

Video Papás mexicanos juegan con su bebé al supermercado... Con todo y asalto: desatan polémica



Una chica grabó un video desde su ventana porque escuchó un fuerte estruendo y pensó que podía ser algo interesante para mostrarle a su novio. Sin embargo, cuando se acercó a la ventana, se dio cuenta de que el ruido había sido causado por un choque contra la barda de su propia casa. ¡Imagina la sorpresa!

La reacción de la joven fue de asombro y miedo, y el video se volvió viral porque la gente encontró la situación graciosa y un poco desafortunada.

Capta el momento en que chocan la pared de su casa sin darse cuenta

Parece que los conductores del vehículo estaban borrachos y se dieron a la fuga; por lo que la joven se defendió de los comentarios que la criticaban por no haber hecho algo ante la situación, explicando que no podía hacer nada contra siete hombres bebidos.

Chocaron su casa y quedó grabado. Imagen TikTok (@katediazseg)

La gente se rió de la situación porque fue tan inesperada y absurda. La joven no sabía qué había pasado hasta que se acercó a la ventana y vio que la barda de su casa estaba prácticamente derrumbada.

"Medio carro adentro y ni enterada JAJAJA", "Parece el reportero que dice que le cayó un árbol a un coche y era el de él", "Te escuchas más emocionada que preocupada", "Los tímidos y yo cuando chocan nuestra casa", "Vine por chismecito y me llevo tu reflejo guardado en el alma", se lee en los comentarios.

Fue un momento de shock y miedo para ella, y es comprensible que se sintiera asustada. Pero también es divertido ver cómo la gente reacciona a situaciones inesperadas como esta.

@katediazseg Ok pero despues del susto mi familia se burlo de mi video 😔 ♬ sonido original - Kate Díaz Seg