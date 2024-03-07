Niña usa lenguaje de señas para hablar con un cajero sordomudo y da lección de empatía: “Nos hizo llorar”

Video Este gimnasio es mejor que cualquiera: sus rutinas para personas con discapacidad te sorprenderán

Existen diversas empresas que contratan a personas con discapacidad como parte de su política de inclusión. Tal es el caso de un joven llamado David, quien es cajero en supermercado mexicano.

Cajero sordomudo conmueve a usuarios de TikTok al usar el lenguaje de señas para comunicarse con una niña. Imagen TikTok @lasenoradelrio

Cajero sordomudo y niña platican usando lenguaje de señas: momento se hace viral

PUBLICIDAD

La usuaria de TikTok que se hace llamar La Señora del Río acudió a un supermercado con su hija y se percató de que el cajero era sordomudo. Incluso notó que la mayoría de las personas ni siquiera hacían el intento por saludarlo.

Cuando llegó su turno de pagar, la pequeña se acercó y comenzó a usar el lenguaje de señas para tener una conversación con el joven. La mujer aseguró que no sabía que su hija había aprendido este tipo de comunicación.

“En un mundo donde David trabaja solitario todo el día, verlo sonreír nos dio mil años de vida (...) Nos hizo llorar a todos en el supermercado”, escribió la mujer en su video.



Al ver el gesto que tuvo la niña, David se alegró y conversó con ella. Al final se tomaron una foto juntos y el momento se volvió viral, pues los internautas lo consideraron un ejemplo de empatía.

Algunas personas destacaron que todos deberíamos aprender lenguaje de señas, ya que nunca sabemos a quién nos podemos encontrar. Otros usuarios destacaron que en algunas escuelas públicas ya se los están enseñando, enriqueciendo así su formación académica.

“Todos deberíamos saber lo básico del lenguaje de señas”, “En la escuela ya empiezan a dar clases, mi hija se sabe algunas palabras”, “Muy bien por la empresa que da trabajo a estas personas increíbles” y “Eso es inclusión”, fueron algunos de los comentarios.

¿De qué platicaron el cajero sordomudo y la niña que sabe lenguaje de señas?