TikTok

Niña usa lenguaje de señas para hablar con un cajero sordomudo y da lección de empatía: “Nos hizo llorar”

Tras revelar que no sabía que su hija conocía el lenguaje de señas, la tiktoker La Señora del Río compartió la conversación que tuvo la niña con un cajero sordomudo de un supermercado en México.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Liliana Carmona's profile picture
Por:Liliana Carmona
Video Este gimnasio es mejor que cualquiera: sus rutinas para personas con discapacidad te sorprenderán

Existen diversas empresas que contratan a personas con discapacidad como parte de su política de inclusión. Tal es el caso de un joven llamado David, quien es cajero en supermercado mexicano.

Cajero sordomudo conmueve a usuarios de TikTok al usar el lenguaje de señas para comunicarse con una niña.
Cajero sordomudo conmueve a usuarios de TikTok al usar el lenguaje de señas para comunicarse con una niña.
Imagen TikTok @lasenoradelrio

Cajero sordomudo y niña platican usando lenguaje de señas: momento se hace viral

PUBLICIDAD

Más sobre TikTok

Así son los taxis autónomos, que se manejan solos: el video de una joven sorprendida se hace viral
1:56

Así son los taxis autónomos, que se manejan solos: el video de una joven sorprendida se hace viral

Cultura Pop
Niño se lleva un dulce de una tienda sin permiso y su mamá le da una lección de honestidad
0:57

Niño se lleva un dulce de una tienda sin permiso y su mamá le da una lección de honestidad

Cultura Pop
Mujer estadounidense evita que migrantes latinos sean deportados: Así los ayudó en una redada
1:00

Mujer estadounidense evita que migrantes latinos sean deportados: Así los ayudó en una redada

Cultura Pop
¿Qué es la Teoría de marzo y por qué está provocando pánico en TikTok?
0:52

¿Qué es la Teoría de marzo y por qué está provocando pánico en TikTok?

Cultura Pop
Canadienses y mexicanos le cambian el nombre al café americano, ¿es venganza por el Golfo de México?
0:44

Canadienses y mexicanos le cambian el nombre al café americano, ¿es venganza por el Golfo de México?

Cultura Pop
Organizan carnaval con temática de ‘El juego del calamar’: El Líder era el más animado bailando
0:48

Organizan carnaval con temática de ‘El juego del calamar’: El Líder era el más animado bailando

Cultura Pop
Jóvenes organizan cena de cumpleaños a su mamá y ella las rechaza: Video causa debate
1:02

Jóvenes organizan cena de cumpleaños a su mamá y ella las rechaza: Video causa debate

Cultura Pop
Ballena jorobada supuestamente se tragó un bote con turistas, ¿el video es real o un montaje?
0:55

Ballena jorobada supuestamente se tragó un bote con turistas, ¿el video es real o un montaje?

Cultura Pop
Ardilla les roba su pan, arruina el picnic y se vuelve viral: ¡Huyó a toda velocidad!
0:56

Ardilla les roba su pan, arruina el picnic y se vuelve viral: ¡Huyó a toda velocidad!

Cultura Pop
Batalla entre dron y perro robot sorprende al Internet: ¿Así se verá el Apocalipsis tecnológico?
1:16

Batalla entre dron y perro robot sorprende al Internet: ¿Así se verá el Apocalipsis tecnológico?

Cultura Pop

La usuaria de TikTok que se hace llamar La Señora del Río acudió a un supermercado con su hija y se percató de que el cajero era sordomudo. Incluso notó que la mayoría de las personas ni siquiera hacían el intento por saludarlo.

Cuando llegó su turno de pagar, la pequeña se acercó y comenzó a usar el lenguaje de señas para tener una conversación con el joven. La mujer aseguró que no sabía que su hija había aprendido este tipo de comunicación.

“En un mundo donde David trabaja solitario todo el día, verlo sonreír nos dio mil años de vida (...) Nos hizo llorar a todos en el supermercado”, escribió la mujer en su video.


Al ver el gesto que tuvo la niña, David se alegró y conversó con ella. Al final se tomaron una foto juntos y el momento se volvió viral, pues los internautas lo consideraron un ejemplo de empatía.

Algunas personas destacaron que todos deberíamos aprender lenguaje de señas, ya que nunca sabemos a quién nos podemos encontrar. Otros usuarios destacaron que en algunas escuelas públicas ya se los están enseñando, enriqueciendo así su formación académica.

@lasenoradelrio

#aurrera #mexico #sordomudo #empatia #ninos #fe #amor #tt #trending #tendencia #llorarpordesconocidosesmipasion #finalinesperado #hijos #mama #llanto #super #discapacidad #somos

♬ Get You The Moon (feat. Snøw) - Kina
“Todos deberíamos saber lo básico del lenguaje de señas”, “En la escuela ya empiezan a dar clases, mi hija se sabe algunas palabras”, “Muy bien por la empresa que da trabajo a estas personas increíbles” y “Eso es inclusión”, fueron algunos de los comentarios.

¿De qué platicaron el cajero sordomudo y la niña que sabe lenguaje de señas?

En la sección de comentarios, un usuario reveló la conversación que tuvo el cajero con la pequeña. Aunque parece algo muy sencillo, para ambos fue muy importante, ya que dejaron una lección de vida a todos aquellos que vieron el clip. "Hola, ¿cómo estás?" y "Bien, ¿y tú?" fueron las frases que intercambiaron, tal y como lo confirmó la tiktoker.

Relacionados:
TikTokHistorias virales

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD