Cabra llora al despedirse de su dueño después de que la vendió: el video conmovió a Internet

Por lo general, los perros y gatos son los animales más virales en Internet, pues al tratarse de mascotas, sus dueños no pueden evitar presumir sus curiosas hazañas, como la minina que ladra o el canino que no entiende inglés.

En esta ocasión, la cuenta de Twitter de un joven de la India llamado Ramasubramanian V. Harikumar hizo popular en la plataforma el conmovedor video protagonizado por una cabra.





Cabra es captada abrazando y llorando a su dueño tras ser vendida

En el video viral, con más de 243 mil reproducciones, se muestra a una cabra apoyando su cabeza en el hombro de su dueño y gimiendo como si se tratara de un llanto, por lo que varios presentes se conmovieron hasta las lágrimas al ver la escena.

Unos segundo después se puede ver el porqué del momento, el propietario del animal lo vendió a un desconocido por un gran fajo de rupias (la moneda oficial de la República de la India).

“Me siento tan mal, la humanidad le ha fallado”, “Ojalá no haya sido sacrificada para una comida, me parte el corazón ver el video”, “Todos los animales tienen sentimientos y su propietario estaba llorando con ella. Parece que no tenía otra opción y necesitaba el dinero, ojalá la persona que la compró la conserve bien”, “Se supone que somos humanos, pero tal parece que los animales son los que se están comportando como humanos y los humanos como animales, qué triste”, “Es muy doloroso ver el video, me rompe el corazón”. Son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación de Twitter.

Las cabras prefieren estar con personas felices, según un estudio científico

La Universidad Queen Mary de Londres lideró un estudio relacionado con la forma en que las cabras pueden leer las expresiones y emociones humanas, el cual fue publicado por la revista 'Royal Society Open Science' el 29 de agosto de 2018.

Resulta que los investigadores expusieron a 20 cabras a diferentes imágenes (impresas en una escala de grises) de la misma persona, gesticulando felicidad y enojo. Al terminar, descubrieron que los animales prefieren las caras humanas que presentan expresiones positivas, ya que tienen más interacción con esas fotos (desde mirarlas fijamente hasta explorarlas son sus hocicos).



Asimismo, los expertos encontraron que las cabras usan el hemisferio izquierdo de sus cerebros para procesar las emociones positivas y de paso demostraron que no solo las mascotas pueden percibir las emociones humanas, también los animales de ganado y no les importa el sexo de las personas que las cuidan, sino que sean felices.

Si bien, la comunicación de las emociones en animales no domésticos no ha sido estudiada a profundidad, los científicos de la Universidad Queen Mary sugieren que las cabras son sensibles al estado emocional de otros individuos, tal y como se pudo ver en el video viral donde no solo el animalito lloró durante la despedida, también su dueño. Lo que ha llevado a muchos internautas a reflexionar sobre el cuidado que se le da a los animales de ganado.

