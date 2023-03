"Barbie tamaño real" muestra la reacción que tiene la gente al verla caminar por la calle

Brenda Perlaza es una reina de belleza y modelo venezolana que ha llamado la atención de los internautas por su gran belleza, la cual incluso comparan con la popular muñeca Barbie al punto de apodarla ‘La Barbie negra’.

Así como otras personas que su físico los ha ayudado a sobresalir como Omar Borka, ‘el hombre más guapo del mundo’, o Andreas Cahling, el abuelito de 70 años con músculos de fisicoculturista, Brenda Perlaza incluso se roba las miradas de los transeúntes cuando camina por las calles y así lo documentó en una serie de videoclips.

Brenda Perlaza, ‘La Barbie negra’ causa conmoción al caminar por la calle

En complicidad con su amiga Joeli Monserrath, quien se dedica a grabar la reacción de las personas cuando Brenda camina por las calles de Venezuela, la modelo muestra a su millar de seguidores cuáles son las expresiones a las que se debe enfrentar cuando pasea.

Desde personas que la graban sin su consentimiento, algunos más que simplemente la observan caminar hasta quienes sienten admiración por ella al grado de pedirle una fotografía.

La grabación más popular cuenta con más de siete millones de reproducciones y fue captada en una central de autobuses en Maracay, Venezuela. En esta se puede ver a ‘La Barbie negra’ caminar mientras las personas a su alrededor la ven admirados, lo que causó un gran debate en redes sociales por las reacciones del video:

“Los que miraron mal a la muchacha no soportaron tanta belleza”, “Si mi mamá ve a una mujer así diría que es “de la vida galante” y yo también”, “Lo malo es que la sociedad no es adopta para ver tanta belleza, que nefasto cuando la graban sin pedirle permiso”, “Amo su actitud y seguridad, si me vieran así a mí se me olvidaría hasta caminar”, “Yo creo que no solo los morbosos la voltearon a ver, sino también personas a las que despertó admiración porque se ve como una muñequita”.

En estos experimentos sociales (término para referirse a una investigación sociológica o psicológica para probar las reacciones de las personas ante ciertas situaciones o eventos), Brenda Perlaza demuestra que a veces sin meterse con nadie es blanco de burlas y también sufre de acoso u hostigamiento sexual. Aunque a pesar de lo malo, igualmente existen aspectos positivos, pues algunas personas le expresan su admiración e incluso hay niñas que quieren tomarse una foto junto a ella porque se sienten representadas debido a su etnia.

Y es que los afrodescendientes de Venezuela no suelen ser bien vistos culturalmente hablando, según reporta un artículo de ‘Voz de América’ el 29 de marzo de 2022. Al tratarse de una población mestiza (entre indígenas, españoles y africanos) el ideal de belleza suele ser europeo, por lo que las personas de piel oscura prefiero identificarse como morenos en vez de negros.

Por ello, el que Brenda Perlaza lleve con orgullo el título de ‘La Barbie negra’ ayuda a la visibilización de la belleza en diferentes tonos de piel, ¿tú qué opinas al respecto?

