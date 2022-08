Niña vio la película de 'Chuky' por primera vez y su inesperada reacción se hizo viral

Chucky es uno de los personajes de terror más icónicos; su primera película se estrenó en 1988 bajo el título ‘Chucky: el muñeco diabólico’, y en ella se narra como un asesino a sueldo llamado Charles Lee Ray utiliza magia vudú para entrar al cuerpo de un muñeco Good Guy y evitar ser encarcelado.

Lamentablemente, dicho juguete cae en las manos de un niño llamado Andy, quien a los 6 años de edad debe luchar contra el espíritu del asesino, el que a su vez intentará robar su cuerpo humano para poseerlo.

Ante el éxito de la cinta de terror, se estrenaron siete películas más sobre el muñeco maldito (entre los años 1990 y 2019) e incluso una serie de televisión en 2021. Y es que, Chucky es tan aclamado por las nuevas generaciones, que incluso niños pequeños disfrutan de sus películas.

Niña ve por primera vez ‘Chucky: el muñeco diabólico’ y le encantó: video viral

A través de un videoclip de tan solo 14 segundos, una usuaria de TikTok identificada como May Castillo, mostró a los internautas la reacción de su pequeña hija Ivry, de un año de edad, al ver por primera vez la película de terror ochentera.

La nena, en lugar de asustarse con los asesinatos o fechorías que aparecen en la cinta, reía sin control cada vez que Chucky aparecía, lo que llamó la atención de los internautas.

De inmediato, la sección de comentarios se llenó de las opiniones de los internautas, ya que en muchos casos se maravillaron con la valentía de la pequeña:

“Qué niña tan valiente, a mí de chiquita me daba miedo Chucky", “Tal vez la niña se está riendo porque ve a un muñeco feliz”, “Diría el señor Wuarernus de ‘Monster INC’: 'Estos niños de ahora ya no se asustan con nada'”, “Yo a mis 29 años muero de miedo al ver las películas de Chucky” o “Yo me escondía, lloraba o cerraba los ojos para no ver la película, en definitiva a los niños ya no los hacen como antes”.



En un nuevo video, la mamá de Ivry mostró que con el transcurso de la película la bebé dejó de reírse y comenzó a asustarse por los gritos del famoso muñeco asesino:



Otras mamás señalaron que es incorrecto que los niños vean películas de terror con escenas de asesinato, porque podría ser perjudicial para ellos:

“No puedo creer que una mamá presuma que su hija ve películas no aptas para su edad”, “Eso podría traumar a la niña”, “No se ríe porque ve asesinatos, sino porque su mente no entiende realmente lo que está pasando”, “No jueguen con la inocencia de la beba, ella se ríe porque lo ve reírse no porque realmente lo disfruta. Por eso cuando comenzó a gritar se asustó”.