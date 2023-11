Bebé arcoíris: filtro muestra al bebecito que no pudo llegar y tiene a todos conmovidos

Mujeres que vivieron el dolor de perder a un bebecito, incluso, antes de poder tenerlo entre sus brazos, encontraron en la tecnología un camino de desahogo, consuelo y esperanza.

A través de TikTok se han hecho virales las fotografías que mamás han compartido en las que muestran cómo, con ayuda de un filtro, pueden ver cómo hubiera sido el bebé que perdieron.

Algunas más prefirieron interpretar el resultado del filtro para conocer el rostro de su bebé arcoíris, manera en la que llaman a los bebés que vienen en camino luego de una pérdida.

¿Crean filtro para ver a tu bebé arcoíris?

“Dicen que este filtro te muestra a tu bebé arcoíris”, dicen algunos de los videos, mientras que otros señalan: “Dicen que si pones este filtro apuntando al cielo sale el bebé que no nació”.



A través de los comentarios de las varias mamás que han publicado en TikTok las fotos de sus supuestos bebés se leen intercambios de historias contando lo difícil que fue perder un bebé y mensajes con los que buscan consolarse unas a otras.

“Duele tanto esta canción yo perdí 2 nenas y me duele como si hubiera sido ayer”; “Lo hice (el fitro) y el que perdí era un niño y es hermoso lo hice y me puse sentimental”; “Yo perdí a mi bebé hace 27 años y me salió una hermosa niña de pelo rizado y ojos claros igualita a mi otra hija de hoy 21 años”; “Hay veces que estos filtros nos ponen la piel chinita por qué muchas veces le atinan”, “Apoyándolas, videos hermosos”, son algunos de los mensajes que se leen en la plataforma.



Entre los mensajes también destacan los que les piden las instrucciones para poder realizar la prueba del filtro y algunas coinciden en que en su aplicación no aparece la opción.

“¿Cómo puedo ver este filtro me ayudas por favor?”, pide una de las usuarias que recibió como respuesta: “Me lo han preguntado varias veces de cómo hacerle pero es un filtro directo de TikTok”.

¿Cómo se usa el filtro para ‘ver’ a tu bebé arcoíris?

Pese a que son muchas mamás las que han usado esta herramienta para imaginar cómo sería el bebé que perdieron o cómo se verá su bebé arcoíris que viene en camino, el filtro fue creado para crear una versión infantil a color, apegada a la inteligencia artificial, de quien se tome la foto.

El filtro se llama Versão Criança Color (Versión infantil en color) es totalmente gratis y funciona con solo tomar una fotografía que será mostrada en cuestión de segundos una versión tuya infantil a color con un efecto estilizado de AI.