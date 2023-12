Bad Gyal rechaza perrear con Rauw Alejandro en el escenario y fans le aplauden: “Nunca me ha gustado ese tipo”

Después de que Rosalía fuera vista en público con su nueva pareja, el actor Jeremy Allen White, su exprometido Rauw Alejandro no ha parado de mencionar que está soltero, incluso no le sale bien y queda exhibido en redes sociales, como le acaba de ocurrir durante uno de sus conciertos.

Bad Gyal rechaza invitación de Rauw Alejandro en pleno escenario

El fin de semana, Rauw Alejandro dio un concierto en una discoteca llamada Coliseo en Puerto Rico, donde se encontraba Bad Gyal, por lo que no perdió el tiempo y la invitó a subirse al escenario.

Los fans estaba coreando todas las canciones y el ambiente era perfecto, hasta que Rauw intentó perrear con Bad Gyal cuando interpretaba el remix de la canción ‘Zorra’, quien de inmediato lo rechazó y continuó con el número musical, quedando captado en video y no tardó en viralizarse en TikTok, donde los usuarios aplaudieron la actitud de la cantante española ante la situación.





Bad Gyal rechaza nuevamente coqueteo de Rauw Alejandro en pleno usuario

Después de rechazar a Rauw Alejandro, Bad Gyal pasó por otro momento incómodo, ya que el cantante quiso dejar mal a la española al asegurar que estaba muy tímida durante el show.

En otro momento del concierto, Rauw Alejandro señala que quería perrear con la cantante, pero que ella no había querido hacerlo y no sabía por qué, a lo que la española no se quedó callada.

“No, no, no. A mí no me involucre que hay muchas nenas guapas por aquí”, expresó.



Después de que el intérprete de ‘Toda’, ‘Beso’ y ‘Punto 40’, reiteró que estaba soltero y le preguntó si ella lo estaba, pero nuevamente la española rechazó la invitación.

“Yo voy a hacer lo que me toca, que es cantar. Yo voy a cantar la que me toca ahora y los voy a dejar con el Rauw para que siga su fiesta”, añadió.



A través de las redes sociales,los internautas aplaudieron la actitud de Bad Gyal ante la insistencia de Rauw Alejandro.

“No nos libramos del acoso ni en el escenario delante de miles de personas”, “Lo fuerte es que no le vale el rechazo de Bad Gyal y le pregunta si tiene novio. Valora antes el consentimiento del novio que el de ella”, “Ni un segundo duda en quitárselo de encima delante de miles de fans de él”, “Había miles de chicas gritando: ‘él ha querido perrerar porque está soltero mami’”, “De la que se ha librado Rosalía, nunca me ha gustado ese tío”, “El otro es un ridículo” y “Fab de ka Gyal”, fueron algunos de los textos que recibió el video.

¿Qué te pareció la actitud de Rauw Alejandro en el escenario? No olvides dejar tu opinión en la sección de comentarios.