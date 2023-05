Reportan avistamiento de Gorila en México y redes reaccionan con memes

México es un país que nunca deja de sorprendernos y en Internet se hizo viral el supuesto avistamiento de un Gorila en el municipio de Villa de Tezontepec en Hidalgo.

Fueron las autoridades y protección civil del municipio quienes compartieron fotos del primate para solicitar su ayuda y alertar a la población:



Las imágenes fueron tomadas de un video en el que se puede ver al Gorila entre los arbustos y fue grabado supuestamente a 200 kilómetros de Pachuca.

Aunque La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo patrulla con 3 drones y 30 policías para dar con el paradero del supuesto primate, las autoridades no han confirmado que se trate de esa especie.

"No sabemos exactamente de dónde viene, y si está o no está, no sabemos si es real", declaró el secretario de seguridad.

Los mejores memes sobre el avistamiento del gorila en México

Sin embargo, el inusual avistamiento no pasó desapercibido en redes, despertando la creatividad de los usuarios, por lo que decidimos recopilar los mejores memes:



Dicen que quiere incursionar en la política:



¿King Kong eres tú?



Uno más de Kong ya en la capital del estado:



Claro que los memes de Martha Higareda no podían faltar:



Uno ya no puede salir tranquilamente al pan porque hay un Gorila:



¿Qué meme nos faltó? Compártelo en los comentarios y recuerda que tenemos las historias más divertidas.