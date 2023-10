Artista de circo es discriminado por empleada de banco: sorprende al revelar cuánto gana

El artista circense Sergio Paolo, originario de Chile, aseguró que sufrió de discriminación en un banco, denunciándolo por medio del podcast 'Dreams' del influencer Beto Saldaña.

"Fui a sacar una cuenta de banco y la muchacha que me estaba atendiendo me dice: '¿Y a qué te dedicas?'. Le digo: 'Soy artista de circo'. Y me miró así como con asco, ¿sabes?", relató el malabarista.



El también acróbata comentó que pensó en ese momento que no tenían por qué menospreciarlo, ya que tenía una vida mucho mejor de lo que la empleada podía aspirar en ese momento.

"Lo pensé, pero no lo dije. En mi mente pasó así: ¿Quién te crees tú? Hablo 3 idiomas, he vivido en 23 países. Tú para ir a París, te tienes que endeudar un año de sueldo y a mí me pagan por ir a trabajar allá, ¿y me vas a barrer tú a mí así?".



El performer aseguró que aunque estamos en el siglo XXI aún no está bien visto que alguien se dedique a profesiones no convencionales, como en este caso el oficio de artista circense, pero además que en éstos se gana muy bien según tus talentos.

"Muchas veces pasa eso y muchas veces es por lo mismo de que la gente no sabe cómo uno vive. Entonces, muchas veces pasan ese tipo de situaciones donde uno sí se siente como, no mal, pero ¿por qué es tan mal visto que yo trabaje en un circo? ¿Qué tiene de malo que yo trabaje en un circo? ¿Qué tiene de diferente que yo me dedique a trabajar en un show, debajo de una carpa? Cuando tú llegas a un circo, tratamos nosotros de hacer que tú te olvides de tus problemas durante dos horas, ¿qué problema hay con eso?, ¿Cuál es su problema?".



Sergio Paolo asombró al revelar dentro del programa la cifra que consigue con tan sólo 5 minutos de trabajo.

"No saben que en el circo yo puedo estar ganando ponle tú 600 euros diarios ($11,400 pesos mexicanos), riéndome, trabajando 5 minutos por día. O sea, mis 5 minutos valen 600 euros y tú estás en tu oficina desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, eso ya no es culpa mía".

@beto.s9 ME VEN MAL POR SER ARTISTA DE CIRCO @Sergio Paolo ♬ sonido original - Beto Saldaña

Usuarios de TikTok apoyan al artista de circo Sergio Paolo

El pequeño clip extraído del podcast cuenta con casi 739 mil reproducciones y varios comentarios de los usuarios de TikTok apoyando a Sergio.

"¿Quéeee? A mí alguien me dice que es artista de circo y le saco conversación por mil horas", "la muchacha perdió una gran oportunidad", "El circo es mágico", "Ellas creen que son hijas del dueño o la plata es de ellos", "Es como cuando vas a comprar a un lugar lujoso, y te atienden de mala gana… se les olvida que ellos trabajan ahí y uno va a gastar el dinero", "Así son las cajeras de banco", "Hasta las personas que limpian las calles merecen nuestro respeto y humildad", "La gente y su superioridad, creyendo que son más porque están en un mostrador", "Yo respeto a los artistas que se dedican a eso", "No vale la pena rebajarse a esos niveles, te deseo mucho éxito", "Ya no quiero ser florista, ahora quiero trabajar en un circo", "La gente juzga por la mente pobre que tienen, todos los trabajos son dignos y bendecidos", escribieron.



Algunos empatizaron con el chico y también compartieron su historia.

"Por 3 ocasiones he mandado a la m. en 3 bancos por algo parecido", "Fuimos a la agencia a ver autos y nadie nos atendía, hasta que un chico se acercó, nos dio precios y cerramos el trato compra de contado", "como cuando discriminan a los albañiles pensando que no traen dinero y traen un billetal", "yo vendía autos y llegó un señor algo sucio, ninguno de mis compañeros lo quiso atender, me compró un matiz, sí un auto económico, pero de contado", "soy electricista y venía de instalar un generador en una mina, entré en una tienda y no me quisieron atender por estar sucio".

¿Quién es Sergio Paolo?

Sergio Paolo es originario de Chile, artista de circo, performer, malabarista, acróbata y hasta Tiktoker.

Su acto en el circo Thiany, de Guadalajara, Jalisco, México, es uno de los más aplaudidos gracias a su talento a la hora de hacer su show, donde tiene un perfecto manejo de las pelotas, el equilibrio y las acrobacias.

El chico ha sido entrevistado en varios programas de televisión y radio. Además, participó en el importante programa de Estados Unidos 'America's Got Talent' en el que su performance obtuvo el reconocimiento de todos los jueces.

Algunos de sus videos en TikTok son cuando mostró qué pasa un día en la vida de un artista de circo (con más de 2.3 millones de reproducciones) y cuando contó que lo rechazaron en 'Got Talent Chile' por "falta de talento", pero que en 'America's Got Talent' en Estados Unidos lo ovacionaron todos los jueces (1.1 millones de visualizaciones).