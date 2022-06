Su escuela se disfrazó de Adam Sandler y hasta Netflix aplaudió sus looks: ¿tienes un favorito?

El actor Adam Sandler ha llamado la atención de los cinéfilos en años recientes por adoptar como “uniforme” los 'outfits' con shorts y playeras casuales, pues en casi todas sus películas se muestra luciendo ambas prendas.

Prueba de ello son estas fotografías donde se aprecia el vestuario que usó para las cintas ‘Como si fuera la primera vez’ (2004), ‘Son como niños’ (2010) o ‘El Halloween de Hubie’ (2020).



Y su última película con Netflix, ‘Garra’ (2022), no es la excepción. En ella interpreta a un entrenador y cazatalentos de básquetbol que encuentra a un prodigio del deporte en el extranjero, así que lo lleva a Estados Unidos para convertirlo en estrella.

Los shorts, tenis y playeras deportivas fueron una opción muy recurrente en el vestuario de la cinta y esto no sólo afianzó el estilo icónicamente cómodo de Adam Sandler, sino además inspiró a un grupo de alumnos para vestir como él para un día de escuela.

TikTok: alumnos imitan el vestuario de Adam Sandler y se viralizan

La cuenta ‘generacion_kaiross’ fue la encargada de subir el video mostrando los ‘looks’ de cada alumno que participó en la dinámica.

Fue así que los chicos del Colegio Kairos, de Querétaro, México, simplemente combinaron un par de shorts con una playera casual, tenis y una gorra para imitar el estilo del famoso actor.



El video se hizo viral y desde su publicación, el día 11 de junio de 2022, ya cuenta con más de un millón de reproducciones, así como cientos de comentarios:

“Ah caray, yo siempre me veo así, entonces usó el Adam style”, “Yo también me siento Adam Sandler cuando uso short, ese es el poder que te da dejar tus pantorrillas al aire”, “Ya me dieron una idea para fiesta temática”, “Ese puede ser un ‘look’ Adam Sandler o un ‘look’ Billie Eilish, solo se cambia aplicando tinte de colores en el cabello” o “Etiqueten a Adam Sandler, tiene que ver esto porque se rifaron”.

Incluso TikTok ya escogió a sus favoritos:

“La tercera definitivamente puede pasar como doble de Adam Sandler”, "La que trae la camisa del parque acuático tiene el 'flow' de Sandler”, “Nadie masco chicle así que para mi ninguno ganó señoras y señores”, “Obvio la primera”.

Netflix respondió al video de los alumnos que se vistieron como Adam Sandler

El video que retrata cómo ha impactado el estilo tan cómodo del actor en la cultura pop fue tan popular que hasta la cuenta oficial de Netflix Latinoamérica dejó un comentario, claro sin decantarse por un favorito: “Esta es mi MET Gala”.