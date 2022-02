De bailarina exótica a candidata al Congreso: la peculiar historia de esta mujer se viralizó

Cuando en 1990 se estrenó la película ‘Mujer Bonita’ se desató una controversia, pues el personaje principal era una joven dedicada al sexoservicio que al final encuentra su vocación y al príncipe de sus sueños.

Una historia similar vive Alexandra Hunt, quien se postuló como candidata al Congreso de Filadelfia, aunque en su pasado se desempeño como bailarina exótica.

Alexandra Hunt: de bailarina a Congresista

En su página oficial, Alexandra Hunt se describe como una investigadora de salud pública, entrenadora de fútbol femenino y defensora de la justicia social, racial, económica y ambiental, además de que busca un lugar como candidata al tercer distrito de Pensilvania.

Nació en Rochester, Nueva York, sus papás son profesores y tiene un hermano gemelo, quien sufre de una discapacidad de aprendizaje.

El 14 de febrero de 2022 escribió para el portal ‘Daily Kos’ una carta en la que habló de su pasado como stripper, empleo que le ayudó a pagar sus estudios universitarios.

“Mientras me preparaba para ingresar al mundo político como candidata, prometí que no dejaría a nadie atrás y que sería honesta sobre mis experiencias, incluido el tiempo que trabajé como stripper durante la universidad. Trabajé como stripper durante la universidad para pagar las facturas, pero temía tanto el estigma de este trabajo que lo mantuve en un secreto profundamente enterrado”, declaró en ‘Daily Kos’ (2022).



Antes de ser bailarina exótica trabajó como mesera en una cafetería del campus de la Universidad de Richmond, pero debido a que el salario no le alcanzaba decidió comenzar a bailar durante el primer año.

“No tenía idea de lo que estaba haciendo. Llevé mi currículum y se rieron de mí, eso es seguro”, dijo a ‘The Lily’ (2022) sobre la primera vez que bailó.

En 2014, al terminar la universidad, logró reunir el dinero necesario para graduarse un año antes de lo previsto. El resto lo utilizó para financiarse viajes para trabajos voluntarios. Por ejemplo, viajó a la reserva de Pine Ridge en Dakota del Sur, donde participó en proyectos de prevención del suicidio, y aún continúa haciéndolo según reveló el portal ‘The Lily’ (2021).

Posteriormente, se mudó a Filadelfia en donde cursó maestrías en las universidades de Drexel y Temple, y de acuerdo con su declaración financiera, actualmente debe 150,000 dólares en préstamos estudiantiles, según revelo el New York Post (2022).

La candidata señaló que durante la pandemia trabajó como entrenadora de futbol femenil, pero cuando los directivos se enteraron de su pasado (del que ha hablado abiertamente desde su postulación) la discriminaron.

“Me pidieron que quitara mis declaraciones mientras me ofrecían un descenso de categoría dentro del club. Me estaban sacando de los dos equipos que entrenaba. La intolerancia y la discriminación son dolorosas, pero lo que más me dolió fue perder a mis jugadoras”, expresó a ‘Daily Kos’ (2022).



Ahora, en su campaña, además de promover el apoyo a la justicia económica y racial, la reforma educativa y el fin de la violencia armad, Hunt no quiere ser vista como un ‘emblema’ de la defensa de las trabajadoras sexuales.

“Creo que se debe crear un equilibrio entre representarme a mí misma como alguien que ha participado en el trabajo sexual y simplemente… no quiero convertirme en el rostro del trabajo sexual. Y no es por ningún tipo de estigma o vergüenza, sino porque tiene que haber cosas devueltas a las trabajadoras sexuales que les han quitado”, aseguró a ‘The New York Times’ (2022)