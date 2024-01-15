Científicos descubren inmenso 'agujero de gravedad' en la Tierra y esto significa para el planeta

Los científicos descubrieron en las profundidades del Océano índico un 'agujero de gravedad' en la Tierra, lo cual indica un debilitamiento en su campo gravitacional.

La gravedad, según la 'NASA', es lo que hace que se unan entre sí trozos de materia, para formar planetas, lunas y estrellas, así como que los planetas entren en órbita alrededor de las estrellas (como la Tierra alrededor del Sol).

Albert Einstein mencionaba que la gravedad es lo que sucede cuando el espacio en sí se curva alrededor de una masa, tal como una estrella o un planeta, que causaría una especie de hueco en el espacio, de modo que cualquier objeto que se acercara demasiado tendería a caerse dentro del hueco.

Gravedad Imagen NASA

El 'agujero de gravedad' que descubrieron en las profundidades de la Tierra

El 'agujero de gravedad' descubierto por los científicos tiene un tamaño de 3 millones de kilómetros cuadrados aproximadamente, razón por la cual el campo de gravedad es extremadamente débil y se considera una de las anomalías gravitacionales más profundas de la Tierra, pues incluso el nivel del mar descendió debido a la gravedad entre el bajo geoide del Océano Índico y los altos gravitatorios circundantes.

Recordemos que, debido a la influencia de la gravedad, nuestro planeta no es una esfera perfecta ni uniforme, sino un geoide abultado en ciertas regiones y con hundimientos que hacen que su topología sea muy compleja.

La verdadera forma geoide de la Tierra Imagen ESA

¿Qué causó el 'agujero de gravedad'?

Los geocientíficos indios Debanjan Pal y Attreyee Ghosh explican que a más de mil kilómetros de la corteza terrestre existen restos fríos y densos de un antiguo océano que se sumergieron en un cementerio de losas debajo de África, hace aproximadamente 30 millones de años, removiendo rocas fundidas calientes y creando columnas de magma.

A medida que estas 'columnas' se extendieron por debajo de la litosfera y avanzaban hacia la península india, la depresión se intensificó, dando lugar a este 'agujero de gravedad'.

¿Cómo fue la investigación para descubrir qué causó el 'agujero de gravedad' en la Tierra?

Los investigadores del Instituto Indio de Ciencias crearon simulaciones utilizando más de 12 modelos informáticos del movimiento de las placas y del manto, y compararon la forma de la depresión oceánica predicha por los modelos con las observaciones reales del bajo geoide en el Océano Índico.

En los modelos que reprodujeron las condiciones actuales del agujero debajo del Océano Índico, se observaron 'penachos' de magma caliente de baja densidad flotando debajo del agujero, cuyas 'plumas' fueron las responsables de crear el bajo geoide.

Los resultados de la investigación indican, además, que el primero de estos 'penachos' de magma caliente apareció hace aproximadamente 20 millones de años, luego de que el antiguo mar de Tethys se hundiera en el manto inferior.

Posteriormente, tal como se señaló anteriormente, a medida que las columnas se extendieron por debajo de la litosfera y avanzaban poco a poco, la depresión se fue intensificando.

Todo esto explicaría la extraña anomalía en la gravedad, sin embargo, muchos otros geocientíficos han mostrado sus reservas ante los resultados de esta investigación, ya que no existe evidencia sismográfica que indique que las columnas de magma caliente están realmente ahí.

Geólogos continúan estudiando las rocas de la corteza terrestre Imagen Getty Images

Lo único que se ha podido concluir es que nuestro planeta aún tiene muchos misterios guardados y que aún nos falta mucho para poder comprenderlo en su totalidad.