Confunden a joven con la actriz Adela Noriega y su historia se volvió viral: ¿se parecen?

Con románticas telenovelas como ‘Quinceañera’ (1987), ‘Amor real’ (2003) y ‘El privilegio de amar’ (1998), Adela Noriega se convirtió en una de las actrices más queridas por el público mexicano, esto en la década de los 2000.

Si quieres ver la telenovela 'Quinceañera' gratis y completa, ingresa a ViX.



No obstante, luego de triunfar en el melodrama ‘Fuego con la sangre’ (2008), donde compartió créditos con estrellas como Jorge Salinas, Eduardo Yáñez y Elizabeth Álvarez, la actriz se alejó del mundo artístico.

Confundieron a una joven con Adela Noriega

Desde entonces, no se tienen detalles sobre Noriega, y en pocas ocasiones ha sido captada por las cámaras de los paparazzi. Al respecto, en septiembre de 2022 circularon una serie de fotografías en las que aparentemente aparecía la intérprete, lo que creó polémica entre algunos usuarios de Internet.



Ante el supuesto retorno de la histrión, los comentarios por parte de los internautas no se hicieron esperar y hubo quienes señalaron que se trata de una persona diferente.

“Para cuándo la telenovela”, “Qué gracioso, no se parecen”, “No es ella”, “Conozco a la niña de la foto y es una jovencita de mi país”, “Es broma, ¿verdad? Ella no es Adela”, “Esta chica es bastante diferente” y “Yo creo que no es ella”, son algunos de los mensajes.

Joven que fue confundida con Adela Noriega aclaró la situación

La muchacha, dueña de las fotos, al darse cuenta del malentendido usó su cuenta de Instagram, en septiembre de 2022, para despejar las dudas sobre su supuesto parecido con la actriz de 'El manantial'.

“Adela Noriega captada bien feliz con su cafecito. (...) Ya en serio… no entiendo en lo más mínimo de dónde se han sacado el parecido… pero amo que han gozado conmigo”, escribió la joven junto a una serie de instantáneas de su viaje a Perú.

Ella es Trini, la chica a la que confundieron con Adela Noriega

Trini Umana (su nombre de usuario en Instagram) se define como empresaria y creadora de contenido en su perfil social. La joven, que reside en El Salvador, con frecuencia comparte videos y fotografías sobre tips de belleza, maquillaje y hasta sus más recientes aventuras.

Prueba de lo anterior es una grabación, posteada el 8 de agosto de 2022, en la que mostró algunos de los aspectos más interesantes de su recorrido por Perú.

“En mi viaje a Perú decidí quedarme sola tres días para conocer más de Cusco, tenía varios años de no viajar sola y no les voy a mentir que las primeras horas me sentí rara y hasta un poquito incómoda, pero después de un rato volví a conectarme con esa soledad que tanto he disfrutado en mis viajes anteriores sola”, fue parte del emotivo mensaje que acompañó el video.



Posteriormente, en septiembre de 2022, Trini publicó un retrato en el que aparece con un hermoso vestido negro en El Cairo, Egipto. Las reacciones por parte de sus más de 33 mil seguidores no se hicieron esperar, y de inmediato dejaron cientos de likes en el posteo.

