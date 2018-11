Confirman hospitalización de Karol G tras ganar su primer Latin GRAMMY

En el programa de El Gordo y La Flaca, Raúl de Molina reveló que la vio muy bien durante la premiación: "Después de que había terminado y había ganado su Latin GRAMMY lucía muy bien, estaba con su papá, me tiré fotos con ella. Yo la vi bastante bien, seguro que estaba cansada, no sabemos qué pasó después de esto".

Por su parte, Gelena Solano reveló que Karol G le confesó que no estaba al cien: "Todavía anoche en la alfombra ella me dijo : 'Me siento cansada, yo tengo que trabajar, me voy para Nueva York', ella estaba para presentarse hoy en Nueva York".