Ya puedes ver en ViX Radical, la película protagonizada por Eugenio Derbez

Radical es una película alegre, optimista y esperanzadora que narra la fascinante historia real del maestro de sexto grado, Sergio, interpretado por Eugenio Derbez y que no te puedes perder en ViX.
Ya puedes ver en ViX, Radical, su película Original y éxito taquillero aclamada por la crítica protagonizada por Eugenio Derbez, se estrenará en el nivel premium del servicio el 26 de enero. Radical fue la película mexicana más taquillera en los cines de su país desde la pandemia, y la película en español con más altas ventas desde marzo de 2019 en Estados Unidos.
Radical está basada en una historia de la vida real y narra cómo Sergio Juárez Correa (Derbez), un maestro frustrado en un pueblito fronterizo de México aquejado por el descuido, la corrupción y la violencia, prueba un método radical y nuevo para despertar la curiosidad y dar rienda suelta al potencial de sus alumnos.
La película Radical es una pasión compartida entre el director y guionista Christopher Zalla, el productor Benjamin Odell y Eugenio Derbez, quienes ya habían trabajado juntos en la cinta Padre nuestro, reconocida con premios en festivales y nominaciones en los Premios Independent Spirit.
La película original de ViX ha ganado muchos galardones en los diferentes festivales de cine, entre ellos el principal premio de la audiencia del Festival de Cine Sundance:
- Ganadora – Favorita de la Audiencia del Festival de Cine Sundance de 2023
- Ganadora – Premio de la Audiencia a Película de Ficción en el 11.mo Festival de Cine Latino
- Ganadora – Premio Richard D. Propes al Impacto Social Narrativo en el Festival Internacional de Cine de Heartland
- Ganadora – Favorita de la Audiencia en el Festival de Cine Mill Valley
- Ganadora – Premio de la audiencia en el Festival de Cine Hola México
- Ganadora – Premio de la Audiencia a la Mejor Película Internacional en el Festival de Cine de Newport Beach
- Ganadora – Premio Impacto de GEMS del Festival de Cine de Miami, Eugenio Derbez
Derbez fue homenajeado recientemente por su carrera y labor filantrópica, lo que incluyó el Premio Icónico en el Festival de Cine de Newport Beach por sus aportes a papeles emblemáticos en el sector. Recibió el Premio al Impacto Social de la Coalición Nacional Hispana de Medios y fue galardonado con el Premio a Leyendas e Innovadores de Variety. En diciembre de 2023, Derbez fue galardonado por Marc Anthony por medio de su fundación Maestro Cares con el premio a la Voz de Cambio.