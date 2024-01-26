Ya puedes ver en ViX Radical, la película protagonizada por Eugenio Derbez

Video Trailer de 'Radical', la inspiradora y conmovedora película de Eugenio Derbez

Ya puedes ver en ViX, Radical, su película Original y éxito taquillero aclamada por la crítica protagonizada por Eugenio Derbez, se estrenará en el nivel premium del servicio el 26 de enero. Radical fue la película mexicana más taquillera en los cines de su país desde la pandemia, y la película en español con más altas ventas desde marzo de 2019 en Estados Unidos.

Radical está basada en una historia de la vida real y narra cómo Sergio Juárez Correa (Derbez), un maestro frustrado en un pueblito fronterizo de México aquejado por el descuido, la corrupción y la violencia, prueba un método radical y nuevo para despertar la curiosidad y dar rienda suelta al potencial de sus alumnos.

La película Radical es una pasión compartida entre el director y guionista Christopher Zalla, el productor Benjamin Odell y Eugenio Derbez, quienes ya habían trabajado juntos en la cinta Padre nuestro, reconocida con premios en festivales y nominaciones en los Premios Independent Spirit.

La película original de ViX ha ganado muchos galardones en los diferentes festivales de cine, entre ellos el principal premio de la audiencia del Festival de Cine Sundance:





Ganadora – Favorita de la Audiencia del Festival de Cine Sundance de 2023

Ganadora – Premio de la Audiencia a Película de Ficción en el 11.mo Festival de Cine Latino

Ganadora – Premio Richard D. Propes al Impacto Social Narrativo en el Festival Internacional de Cine de Heartland

Ganadora – Favorita de la Audiencia en el Festival de Cine Mill Valley

Ganadora – Premio de la audiencia en el Festival de Cine Hola México

Ganadora – Premio de la Audiencia a la Mejor Película Internacional en el Festival de Cine de Newport Beach

Ganadora – Premio Impacto de GEMS del Festival de Cine de Miami, Eugenio Derbez