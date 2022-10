El final explicado de 'The Watcher', la serie de Netflix: ¿qué pasó con la casa?

Aunque no se dice quién es el verdadero culpable de los sucesos ocurridos en Boulevard 657, algunas teorías señalan que 'The Watcher' era John Graff, pues quería repetir lo que le sucedió mientras habitaba la residencia y lo que lo llevó a asesinar a su familia. El público señala que, de no ser así, no tendría por qué mentir sobre su identidad cuando se presentó con Dean.