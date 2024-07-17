'Vikingos Valhalla 3’: ¿cuándo se estrena la cuarta temporada de la serie de Netflix? Esto dijo su director

Video ¿'Vikingos' le arruinó la vida a su protagonista? La razón por la que odiaba la serie

Con la tercera temporada de ‘Vikingos: Valhalla’ recién estrenada en Netflix, muchos fans se preguntan si la saga continuará con una cuarta entrega.

La serie, protagonizada por Leif Eriksson (Sam Corlett), Freydis (Frida Gustavsson) y Harald Sigurdsson (Leo Suter), fue una interesante adición al universo de Vikingos. A lo largo de sus episodios se exploraron las hazañas y desafíos de estos personajes históricos, situando su última temporada siete años después de los eventos finales de la segunda entrega.

'Vikingos Valhalla'. Imagen Netflix.

La tercera temporada introdujo a Erik el Rojo, interpretado por Goran Visnjic, uno de los vikingos más temidos de la historia. El cierre de esta temporada dejó a los fans con una sensación de conclusión, especialmente tras los intensos enfrentamientos en los cuáles Harald fue traicionado y condenado a muerte por Maniakes (Florian Munteanu).

Harald, sin embargo, se enfrenta y derrota a Maniakes, y regresa a Noruega con el objetivo de reclamar el trono.

Tras la muerte de Canuto (Bradley Freegard) y la autoproclamación de Magnus Olaffson (Set Sjöstrand) como rey, Harald lucha para proteger a sus amigos, Leif y Freydis, lo que culmina en un final que rinde homenaje al inicio de su viaje.

¿Qué dijo el director de Vikingos Valhalla' sobre una cuarta temporada?

A pesar de los rumores y esperanzas de una cuarta temporada, el creador de la serie, Jeb Stuart, confirmó en una entrevista con Variety en octubre de 2023 que no habrá más capítulos.

Stuart expresó su gratitud por haber tenido la oportunidad de contar las historias de Leif, Harald y Freydis a lo largo de tres temporadas.

'Vikingos Valhalla' va en su tercera temporada. Imagen Netflix.

"Desde el principio, quise mostrar cómo estos vikingos evolucionaron, y creo que hemos logrado eso … Estoy muy agradecido por el increíble equipo y elenco con los que he trabajado estos cinco años. Si bien siempre hay más aspectos de sus vidas que podríamos explorar, sentí que era el momento adecuado para concluir su viaje", dijo a la revista.



La decisión de finalizar la serie con la tercera temporada no fue una cancelación abrupta por parte de Netflix, sino una decisión consciente para darle a la historia un cierre satisfactorio.

Las estadísticas de audiencia también jugaron un papel en esta decisión. La tercera temporada debutó con 5.4 millones de reproducciones, una disminución del 40 por ciento respecto a la segunda temporada, que ya había experimentado una caída similar en comparación con la primera.

Desde su estreno, ‘Vikingos: Valhalla’ no logró replicar el éxito de su predecesora, ‘Vikingos’, que logró seis temporadas y 89 episodios.

A pesar de esto, la serie mantuvo una base de fans leal que siguió las aventuras de Leif, Freydis y Harald. Netflix había apostado fuertemente por este spin-off, pero la disminución constante en la audiencia y la necesidad de cerrar la historia de manera coherente llevaron a la decisión de concluirla con la tercera temporada.