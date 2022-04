¿Quién es el nuevo villano de 'Stranger Things 4'? Te contamos su aterradora historia

El pasado 12 de abril Netflix por fin dio el tan esperado tráiler de la cuarta temporada de 'Stranger Things', la cual se dividirá en dos partes. La primera se estrenará el 27 de mayo y la segunda el 1 de junio.

Dentro de sus casi cuatro minutos se pudieron observar los nuevos retos a los que se enfrentarán los protagonistas, quienes en su mayoría residen en el pueblo de Hawkins, lugar que fue afectado por la dimensión alterna conocida como 'The Upside down'.

Lo que más impresionó del material fue ver el regreso de Barb y la aparición de un nuevo villano, el cual parecía todo un misterio; sin embargo, ya existe información oficial sobre quién es y un poco sobre su pasado.

¿Quién es el nuevo antagonista de 'Stranger Things'?

El nombre de este ser que será la nueva amenaza fue confirmado como Vecta, el cual está inspirado en un personaje del famoso juego de mesa Dungeons & Dragons, el cual era un mago que es corrompido por la magia oscura para convertirse en una criatura inmortal.

En 'Stranger Things' se presenta como un ex humano que se transformó en un monstruo debido a la sobreexposición al 'Upside Down', la cual le dio poderes sobrenaturales y transformó su mente, de acuerdo al diseñador de producción del programa Barrie Gower.

Posiblemente en la trama se conocerá un poco más sobre su identidad y cómo fue que llegó a aquel lugar aterrador, del cual sólo Will Byers pudo salir al poco tiempo.

"Lo que sucedió es que estuvo sujeto a todos los entornos y todos los alrededores de Upside Down básicamente durante 20 años extraños. Entonces, el aspecto de Vecna ​​es humanoide, pero básicamente estamos integrando muchas formas y texturas y formas del Upside Down. Hay muchas raíces y enredaderas y formas muy orgánicas y tejido muscular fibroso", fue lo que declaró durante una presentación de prensa visual realizada el 18 de abril.



De acuerdo con un comunicado de E News!, Vecna estaría ligado con otro nuevo personaje Victor Creel el cual será interpretado por la leyenda del cine de terror Robert Englund, quien encarnó por diversos años a Freddy Krueger, especialmente en la saga de 'Pesadilla en Elm Street'.

Creel es un hombre que vivió en la década de los 50 en una casa que llevaba su mismo apellido y quien por razones desconocidas, mató a toda su familia.

Dicho hogar es un escenario importante de la serie, pues en temporadas pasadas, los jóvenes protagonistas descubrieron que en el ático de la misma, existía un portal hacía la dimensión alterna.

Vecna será el mayor villano de 'Stranger Things'

En el pasado, 'Stranger Things' había presentado otras criaturas como al Demogorgon, pero esta vez será diferente detenerlo, de acuerdo a uno de los creadores de la serie Ross Duffer.

"Parte del impulso y la tensión de esta temporada es que tenemos este gran mal nuevo que surge en Hawkins y, por primera vez, Eleven no está allí. No sólo está separada por la distancia, sino que al final de la tercera temporada, perdió sus poderes. Entonces, incluso cuando se entera de lo que sucedió en Hawkins, no puede ayudarlos de la misma manera que antes", fue lo que declaró a E! News.



Por si fuera poco, también se confirmó que Vecna tendrá un ejército de murciélagos gigantes, los cuales pueden ser mortales si se junta una gran cantidad de ellos.