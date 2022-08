‘Turno de día’ tuvo aterradores vampiros sin CGI: así fue el detrás de cámaras de la película de Netflix

En el cine hemos visto grandes películas de vampiros como 'Nosferatu' o 'Drácula' y ahora Netflix presenta ‘Turno de día’, una producción divertida y llena de acción que le da un toque original a los monstruos chupa sangre.

Bud Jablonski (Jamie Foxx) es un padre de familia que quiere lo mejor para su hija enferma, pero su empleo de limpia piscinas no es suficiente y decide volver a su anterior profesión: cazar y matar vampiros.





Este cazador profesional intenta juntar en una semana el dinero suficiente para el tratamiento de su hija, pero una legendaria vampiresa, interpretada por la mexicana Karla Souza, complicará todos sus planes.

Además de estar llena de acción y comedia, la película muestra a vampiros que se mueven de formas antinaturales, contorsionando su cuerpo y realizando extraños movimientos. Sin embargo, estos movimientos fueron logrados sin recurrir al CGI.

Así filmaron en ‘Turno de día’ los movimientos de los vampiros sin CGI



En una entrevista para Polygon el 13 de agosto de 2022, el director J.J. Perry reveló cómo se le ocurrió darle un nuevo giro al género de vampiros y también la forma en que estas criaturas se movían en la pantalla.

El director dijo que usó su experiencia detrás de cámaras como doble de riesgo y coordinador de acción en franquicias como 'John Wick’, 'Blade’, ‘Avatar’, ‘Iron Man’ y ‘Fast and Furious’, para mostrar de mejor forma los movimientos antinaturales de los vampiros.

Perry compartió que para no usar tantos efectos a computadora, se contrató a contorsionistas y gimnastas profesionales, para que interpretaran a los vampiros. Además, las secuencias de acción incorporan movimientos de lucha libre y de artes marciales mixtas.

Incluso la cuenta oficial de Netflix en Twitter confirmó el 12 de agosto de 2022 el uso de personas flexibles en un tuit acompañado de una escena en que Bud pelea contra una ancianita que en verdad es una vampiresa.

“En ‘Turno de día’ el director J. J. Perry -que trabajó en el equipo de dobles de acción de ‘John Wick’- reunió a un equipo de contorsionistas para interpretar a los impresionantemente flexibles vampiros en las dinámicas secuencias de peleas, en un intento de ‘reinventar el movimiento de los vampiros sin usar efectos especiales’”.



Pero para lograr que los vampiros tuvieran un toque aún más espeluznante, el director reveló que grabó las escenas de los contorsionistas en reversa, pues al editar otros filmes se dio cuenta que esta técnica lucía bien en la cámara.

“Cuando estoy editando cosas, a veces las veo normal y luego las pongo en reversa. Estaba en Hungría haciendo una película llamada ‘Spectral’ en 2014. Y tenía a una chica muy flexible haciendo una reacción. La veía y pensaba ‘Vaya, se ve mejor en reversa’. Así nació la idea".

Perry también dijo que desde el 2014 que se le ocurrió el grabar las cosas en reversa le presentó la idea a otros directores, pero nadie la quiso usar porque no le encontraban sentido.

“Se la propuse a todos los directores con los que trabajé desde 2014 y nadie quería usarla. No la entendían o decían que no tenía sentido. Así que cuando la oportunidad se me presentó para usarla, dije ‘tengo algo nuevo y original’”.