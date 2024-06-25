El tráiler de 'Nosferatu' nos da un avance del esperado remake: elenco, fecha de estreno y más

Video Científicos revelan cuáles son las 10 películas más aterradoras de todos los tiempos

En 1922, el mundo conoció una de las películas de terror clásicas y más importantes en la historia del cine: 'Nosferatu'. La cinta muda en blanco y negro mostró por primera vez a un vampiro en pantalla, y pronto se estrenará un remake de la misma. Esto es todo lo que debes saber al respecto.

¿Cuál es la trama de 'Nosferatu' de 1922?

La historia original se centra en el siglo XIX, en la ficticia ciudad alemana de Wisborg, donde vive felizmente el joven Thomas Hutter junto a su esposa Ellen. Sin embargo, todo cambia cuando el oscuro agente inmobiliario Knock envía a Hutter a Transilvania para cerrar un negocio con el Conde Orlok.

El conde desea comprar una finca en Wisborg, que está cerca de la casa de los Hutter. A medida que la historia avanza, se desencadenan obsesiones, amor, seducción y miedo, y el aterrador vampiro acecha a la joven Ellen, provocando un horror indescriptible.

De acuerdo con el portal 'Variety', esta nueva versión promete respetar el estilo gótico y asustar al público, manteniendo la trama original. Será llevada a la pantalla grande por Robert Eggers, uno de los directores más reconocidos de la última década por su trabajo en el cine de terror, responsable de películas como 'La bruja', 'El faro' y 'The Northman'.

Bill Skarsgård y Lily-Rose Depp protagonizan el remake de 'Nosferatu': todos los detalles

Los actores que protagonizarán el filme son Lily-Rose Depp como Ellen Hutter, la mujer con la que Nosferatu, interpretado por Bill Skarsgård, comienza a obsesionarse. Nicholas Hoult es Thomas Hutter, el marido de Ellen y el agente inmobiliario que entra en contacto con el conde sin saber que se trata de un vampiro.

Imagen Focus Features



Los otros actores que participan en la película son Willem Dafoe como Albin Eberhart Von Franz, el cazador de vampiros, Ralph Ineson como el doctor Wilhelm Sievers, Aaron Taylor-Johnson en el papel de Friedrich Harding y Emma Corrin interpretará a Anna Harding.

El tráiler de la cinta está generando una atención positiva por parte de los fans, quienes confían en que Robert Eggers entregará un material que revolucionará una vez más el cine de terror, como lo ha hecho en el pasado.

Un detalle interesante es que por el momento, la apariencia que tendrá Nosferatu aún es un misterio, debido a que el avance no muestra detalladamente su rostro, provocando así más intriga.

Respecto a su estreno, se confirmó que el remake de 'Nosferatu' estará en los cines el 25 de diciembre de 2024, lo cual la hará resaltar entre las típicas películas navideñas, ofreciendo algo diferente en las fiestas de fin de año.