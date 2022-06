¿Qué decía la carta de Max a Lucas en 'Stranger Things’? Sadie Sink dio un spoiler de la serie de Netflix

Sin lugar a dudas, el personaje que interpreta Sadie Sink, Maxine Mayfield, cada vez ha tomado más relevancia dentro de la trama de la serie de Netflix.

La escena de Max escapando de Vecna en la temporada 4 de ‘Stranger Things’ se ha vuelto una de las más emotivas de toda la serie. Incluso la canción que la caracteriza, ‘Running Up That Hill’ de Kate Bush, se convirtió en un éxito a 37 años de su estreno.



Sin embargo, antes de que lograra librarse del ataque del monstruo del Upside Down, como pensaba que estaba destinada a morir, Max escribió una serie de cartas a manera de despedida para todos sus amigos.

Dado que logró sobrevivir, el contenido de dichas cartas aún permanece como un misterio. Sin embargo, Sadie Sink confesó lo que podrían tener en su interior, en especial la de su exnovio, Lucas.

Sadie Sink dio un spoiler sobre el contenido de las cartas de Max en 'Stranger Things'



En una entrevista con The Hollywood Reporter, Sadie Sink confesó diversos detalles relacionados con el personaje que interpreta en ‘Stranger Things’. Uno de los más relevantes es el que decían las cartas que Max les dio a sus amigos y familiares a la mitad de temporada 4 volumen 1.

"Con Max y Lucas, es muy complicado porque ambos realmente se preocupan el uno por el otro, pero el amor y el cuidado que Lucas tiene por Max la aterroriza, y el amor y el cuidado que ella siente por Lucas la aterroriza, por lo que nunca diría nada en esa medida en persona. Entonces, creo que, a lo largo de esta carta, hipotéticamente, ella probablemente expresaría algo de ese cuidado y amor que siente por él de una manera realmente genuina y vulnerable. O tal vez ella no está dejando de lado sus valores incluso cuando está muerta, y solo está escribiendo en un papel".



Asimismo, también confesó que a pesar de que no está segura de lo qué contienen el resto de las cartas, se ha detenido a pensar en varias ocasiones lo que posiblemente dirían:

"Me encantaría ver lo que Max tiene que decir sobre las personas cuando no está preocupada por parecer asquerosa y sentimental: su peor pesadilla. ¿Qué es lo que ella realmente piensa acerca de estas personas? Y, ¿qué se muere por decirles que no pueda en persona? Definitivamente lo he pensado mucho".



A pesar de que no lo sabe con certeza, la actriz tiene curiosidad por averiguarlo, en especial sobre qué dice la carta que Max le escribió a Steve:

"Tengo una idea bastante buena de lo que les diría a algunos personajes clave. Casi sé todo lo que le diría a Lucas. Pero no sé los demás. ¿Qué dice su carta a Steve? Me encantaría abrir esas cartas eventualmente en algún momento de la serie".



Entre las teorías que los fans formulan sobre el futuro de la serie, existe una que afirma que Max será víctima de un nuevo ataque de Vecna, pero en esta nueva ocasión no logrará salvarse. Es así como se piensa que luego de que muera este querido personaje se leerán estas cartas como una manera de recordarla. Pero, hablando de ‘Stranger Things’, todo puede pasar.