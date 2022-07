Todo lo que sabemos del spin-off de ‘Stranger Things’ y 3 teorías de lo que podría pasar

Los adultos de ‘Stranger Things’ eran muy guapos en su juventud. Hay quienes piensan que en el spin-off de ‘Stranger Things’ se les podrá ver en una versión adolescente. Sigue leyendo para conocer otras teorías y detalles sobre esta nueva producción.

Los detalles sobre el spin-off de ‘Stranger Things’



El 6 de julio de 2022 a través de la cuenta oficial de Netflix se dio el anuncio de la creación de Upside Down Pictures, empresa productora de los Duffer Brothers.

Este proyecto será el encargado de realizar nuevas series para la plataforma de streaming. Una de ellas, la que más emocionó a los fans, será un spin-off del universo de ‘Stranger Things’.



En mayo de 2022 los hermanos detrás de ‘Stranger Things’ revelaron a ‘Variety’ que el único integrante del elenco que sabe algo sobre el spin-off es Finn Wolfhard, quien interpreta a Mike:

“Tenemos una idea para un spin-off que nos entusiasma mucho… pero aún no le hemos dicho a nadie la idea, y mucho menos la hemos escrito. Creemos que todos, incluido Netflix, se sorprenderán cuando escuchen el concepto, porque es muy, muy diferente. Pero de alguna manera, Finn Wolfhard, que es un niño loco e inteligente, adivinó correctamente de qué se trataría. ¡Pero aparte de Finn, nadie más lo sabe!"



Aunque aún no se anuncia de manera oficial de qué tratará esta nueva producción, los Duffer Brothers confesaron cierta información al respecto en el ‘Happy Sad Confused podcast’:

"He leído estos rumores de que habrá un spin-off de Eleven (Millie Bobby Brown), que habrá un spin-off de Steve (Joe Keery) y Dustin (Gaten Matarazzo) o que será de otro número. Eso no es interesante. para mí porque hemos hecho todo eso. Hemos pasado no sé cuántas horas explorando todo eso. Así que es muy diferente".

Teorías de qué tratará el spin-off de 'Stranger Things'



Si bien dejaron en claro que el spin-off de ‘Stranger Things’ no ahondará en las historias de los actores principales de la serie, los fans no han podido evitar hacer sus propias teorías sobre lo que tratará.

El origen del vínculo de Rusia con el Upside Down



Hay quienes piensan que el spin-off de ‘Stranger Things’ podría ambientarse en un lugar por completo diferente a Hawkins. Se trataría de una serie que expusiera cómo surgió el vínculo entre el Upside Down y Rusia. Además, podría abordarse más sobre el verdadero origen de esta otra dimensión.

La juventud del elenco adulto de ‘Stranger Things’



Aunque esta teoría no es como tal de los fans, ha tomado fuerza. Y es que en una entrevista con GQ el actor David Harbour (Hopper) confesó que le gustaría que Jacob Elordi de ‘Euphoria’ interprete a su versión joven en el universo de ‘Stranger Things’.

¿Será que podramos ver a Joyce y Hopper de adolescentes? En caso de que este sea el rumbo que tome el spin-off, también podría incluir los sucesos relacionados con Víktor Creel y su familia, así como los orígenes de los poderes de Número 1 (Vecna).

La familia de Susie y su destino como hacker



Hay fans que piensan que la loca familia de Susie que se vio en la cuarta temporada de ‘Stranger Things’ sería digna de tener su propia serie. Incluso los seguidores de 'Stranger Things' han considerado que, en caso de que el spin-off se ambiente después de los sucesos de la quinta temporada de la serie de Netflix, podría abordarse el futuro de Susie como hacker en los años noventa.

De acuerdo, muchos están hablando de varias teorías de retorno de personajes y demás. Pero lo que realmente hay que pensar es cuándo vamos a tener este Spin-off aquí. Porque solo esa familia merecía una temporada entera. #strangerthings #strangerthings4 #séries #netflix #netflixbrasil