Silvia Navarro y Mauricio Ochmann se declaran 'la guerra' en la nueva comedia de ViX

ViX estrenará el 16 de febrero en exclusiva en el plan premium, la comedia Papá o Mamá dirigida por Ernesto Contreras y protagonizada por Mauricio Ochmann y Silvia Navarro.

Esta comedia mexicana promete hacer reír a carcajadas a sus los espectadores con sus divertidas e hilarante ocurrencias que sumergirán a la audiencia en el caos de un divorcio perfecto.

De qué trata Papá o Mamá, la nueva comedia de ViX

Florencia (Silvia Navarro) y Vicente (Mauricio Ochmann) son un matrimonio perfecto, un par de triunfadores que siempre han hecho cualquier cosa para ser exitosos en sus puestos de trabajo además de ser los mejores padres. Es por esto que también han decidido tener el divorcio perfecto, así empieza la trama de Papá o Mamá.

Florencia y Vicente, reciben una gran oferta laboral, pero deben decidir quién se quedará con los niños. Esto provoca que sus vidas se transformen en una auténtica pesadilla, desatando una guerra sin tregua entre ambos.

Quiénes actúan en Papá o Mamá, protagonizada por Silvia Navarro y Mauricio Ochamann

La película cuenta con un elenco excepcional que complementa a la perfección la historia y el humor de Papá o Mamá.

Además de Mauricio Ochmann y Silvia Navarro, cuenta con las actuaciones de Aranda Sokol, Axel Madrazo, Erick Terroba, Bárbara López, Christian Chávez, Mauricio Barrientos, Giselle Kuri, Verónica Toussaint y Nora Velázquez.

Cada uno de estos actores aporta su propio estilo y carisma a la película, haciendo que la comedia sea aún más entretenida.

Papá o Mamá no solo hará reír a la audiencia, sino que también la invitará a reflexionar sobre las complejidades de las relaciones familiares y las decisiones que se toman en busca de la perfección.



La película aborda la noción de que todos, independientemente de su género, tienen el derecho de perseguir sus sueños y crecer tanto profesional como personalmente. En un mundo en constante evolución, Papá o Mamá nos invita a cuestionar los estereotipos sociales.

A través del humor, la historia nos sumerge en situaciones cómicas y absurdas, lo que la convierte en una película imperdible para todos los amantes de la comedia.

El equipo detrás de Papá o Mamá

La producción de Papá o Mamá estuvo a cargo de Mónica Lozano, Eamon O Farril, Erika Ávila, Rodrigo de Pedro y Soña Legarreta que se encargaron de producir la película. Además, el guion fue desarrollado por María Torres, Enrique Vázquez y Fanie Soto, basado en la idea original y guion de Guillaume Clicquot de Mentque. Esta colaboración entre profesionales del cine ha dado como resultado una película divertida y de alta calidad.

Papá o Mamá en ViX promete ser una película divertida y entretenida para toda la familia y los amantes de la comedia .