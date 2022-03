'Secrets of Playboy' expuso los secretos de Hugh Hefner: una de las "conejitas" abortó

Las chicas que vivieron en la mansión 'Playboy' pasaron por momentos muy oscuros, tal y como lo revela una nueva serie documental.

'Secrets of Playboy' ha generado controversia desde su estreno en la cadena 'A&E' el 24 de enero del 2022, debido a que da luz acerca de todas las atrocidades que tuvieron que soportar las llamadas “conejitas”.

Las estrellas de 'Twin Girls Next Door', Karissa y Kristina Shannon, fueron de las últimas novias de Hugh Hefner, dueño de la mansión Playboy. Trece años después del final de su relación, las hermanas hablaron de su experiencia para el documental.

En el episodio 'Behind The Girls Next Door', las Shannon contaron que tenían solo 18 años cuando conocieron al magnate, quien en ese entonces ya contaba con 83 años de edad.

Ambas trabajaban como meseras en un restaurante cuando fueron seleccionadas para una sesión de fotos de prueba para la revista Playboy. De acuerdo con las gemelas, Hefner se interesó en ellas de inmediato.

Debido a eso fueron seleccionadas para la edición de julio y agosto del 2009, además de que recibieron la invitación de vivir junto al millonario en su mansión.

'Secrets of Playboy': los abusos que sufrieron las hermanas Shannon

Las hermanas explicaron que en un principio no sabían en el problema en el que se habían metido, hasta que justo en su cumpleaños número 19, las otras modelos de la mansión las drogaron y alcoholizaron para que Hugh Hefner pudiera abusar sexualmente de ellas, cuenta el documental.

Una vez que Hefner se durmió, corrieron hasta sus habitaciones para darse un baño y era tal su necesidad de limpiar su cuerpo que se lavaron hasta que su piel se puso roja.

"Después de esa noche, ya no sentí que mi cuerpo fuera mío. Como que me sentí usada, asqueada", comentó Kristina.

Karissa afirmó que la única forma de lidiar con la pesadilla en la que vivían era emborracharse todas las noches, hasta que el estilo de vida que llevaban tuvo sus consecuencias.

“Nos contagiamos de clamidia. Recuerdo ir a la oficina de Mary O'Connor y ella dijo: 'Bueno, eso es lo que sucede cuando eres sexualmente activo'"

'Secrets of Playboy': el embarazo y aborto de Karissa Shannon

De acuerdo al documental, Hugh Hefner nunca usaba preservativos al tener relaciones sexuales, por lo que un día, mientras se hacía un examen de sangre como preparación para una cirigia estética, Karissa se enteró que estaba embarazada.

Karissa aseguró que se asustó mucho, por lo que su primera reacción fue no decirle a Hugh ni a nadie de la mansión. Casi al instante, la chica decidió que no tendría al bebé.

"No quería que él supiera que estaba embarazada. No quería que él quisiera que yo lo tuviera. No quería quedarme atrapada aún más dentro de esa burbuja. Creo que es una manera de que me controle aún más, que me tenga atada", explicó.

La modelo, quien estaba a punto de cumplir 20 años, confesó que se sentía asqueada consigo misma, que para ella era como tener a un extraterrestre en su interior.

Kristina recordó ese momento entre lágrimas, debido a que no pudo acompañar a su hermana a la clinica de abortos por miedo de atraer a los paparazzi.

A pesar del trauma que el aborto significó para ella, Karissa afirmó que estaba convencida que había tomado la decisión correcta, debido a que siempre que tenía relaciones sexuales con Hugh Hefner “se sentía como una violación”.