¿Quiénes son los Infinitos en 'Sandman'? Te explicamos cada uno en la serie de Netflix

Su reino no tiene nombre, pero es un lugar gris y brumoso lleno de espejos en los que se refleja la desesperación de los seres vivos. Desire ha tenido dos existencias, la primera era la de una mujer confiada y reflexiva, pero fue asesinada por un personaje todavía no revelado. Su segunda existencia, que es la actual, es el reflejo de la depresión y la miseria. Si bien lo hace con menos frecuencia, Desire también disfruta de jugar con los mortales como lo hace Desire, algo que no le agrada a Dream.