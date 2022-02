Los golpes fueron reales en estas escenas, el calor de la pelea les ganó a los actores

Las escenas de acción suben la adrenalina de los espectadores y hay veces que los mismos actores se dejan llevar por la violencia de la secuencia.

El resultado son interesantes anécdotas, las cuales le revelan a los fans que los golpes sí fueron reales, conoce alguna de ellas aquí.

Dolph Lundgren en ‘Rocky IV’

Sylvester Stallone hizo una petición al histrión que dio vida a Ivan Drago en la cuarta entrega de 'Rocky' (1985): que los golpes fueran reales.

No obstante, la estrella de Hollywood no contaba que tras rodar las escenas de boxeo terminaría cuatro días en el hospital.

Resulta que debido a la fuerza de Dolph, el corazón de Stallone chocó contra su esternón y al hincharse restringió el flujo de oxígeno y sangre a todo su cuerpo.

“En el primer asalto, cuando me derribó, eso es real. Me fulminó y no lo sentí en el momento, pero esa noche mi corazón comenzó a hincharse. Se había dañado el pericardio, que es cuando el corazón golpea el pecho, como en un accidente de autos, cuando el pecho golpea el volante. Mi presión arterial subió a 260. Pensaron que iba a acabar hablando con los ángeles”, recordó Sylvester Stallone en una entrevista para la versión especial del DVD lanzado en 2021.

Sylvester Stallone en ‘Rambo first blood’

Otra película en la que Stallone se dejó llevar por el calor de la escena, fue en el primer filme de Rambo estrenado en 1982.

En aquella ocasión él fue quien lastimó a su compañero, ya que en la secuencia de su escape de prisión le dio un codazo a Alf Humphreys, el policía Lester en la ficción.

Accidentalmente le rompió la nariz y por esa razón el actor llevó una curita el resto de la película.

James Caan en ‘El padrino’

En la primera cinta de la saga de Francis Ford Coppola surgió una enemistad entre James Caan y Gianni Russo, así lo reveló este último en entrevista con ‘Entertainment Weekly’ (2017).

En ‘El padrino’ (1972) Cann interpretó a Sonny Corleone, mientras que Russo fue Carlo Rizzi.

Ambos compartieron una secuencia de peleas que terminó en golpes reales.

“Hicimos la coreografía de esa toma en un día y medio. Jimmy Caan se puso un poco agresivo. Él improvisó algunas cosas, como ese pequeño palo de madera que me lanzó cuando salí de la escalera. Me golpeó directamente en la cabeza y luego me lanzó por encima de la barandilla para morderme las manos. Cuando me arrastré, él literalmente me paró con una patada. Nada de eso se suponía que debía pasar".

Verónica Castro en ‘Los ricos también lloran’

Claro que las producciones de Hollywood no son las únicas con golpes reales en sus escenas de pelea.

En la icónica telenovela ' Los ricos también lloran' (1979), Rocío Banquells, quien dio vida a Esther Izaguirre de Salvatierra, recibió una cachetada de Verónica Castro que no estaba planeada.

La anécdota fue contada durante una entrevista en el programa 'Hoy' (2021) y todo fue porque su productor, Valentín Pimstein, le pedía a las actrices que las cachetadas fueran reales:

"En la época de 'Los ricos también lloran' sí se daban las cachetadas, porque si no la dabas Valentín Pimstein bajaba al foro y nos hacía repetir la escena. Entonces o la dabas o la dabas y en una cachetada con Vero yo era la que le pegaba, ella no me pegaba a mí, pero le dio tanto coraje que me la regresó".

Paulina Goto en ‘El vuelo de la victoria’

Por su parte, Elizabeth Álvarez recibió una fuerte cachetada de su compañera Paulina Goto, incidente que manejó con mucho profesionalismo en el año 2017:

“[Cuando recibes un acto violento o agresivo] es una situación muy incómoda para cualquier ser humano, más cuando te dedicas a este trabajo. Me di cuenta que te sale lo profesional cuando puedes controlar tus emociones y no responder con nada más que paciencia y tranquilidad. Hay que recordar que es ficción y a veces los actores no controlan sus emociones ni su ímpetu, entonces se sale de control”, contó Álvarez en entrevista para 'Hoy'.

Itatí Cantoral en ‘María la del barrio’

Yuliana Peniche, la actriz detrás de ‘la maldita lisiada’, confesó en entrevista con Yordi Rosado (2021) que a veces las escenas junto a Itatí eran muy intensas y se salían de control.

“Me dio mis cates bien dados. Hay que cuidar al compañero, pero a veces uno se pone intenso y sí hay golpes de verdad, pero no pasa nada porque todos somos profesionales.”



De hecho, en una escena la famosa que dio vida a Soraya Montenegro le abrió el labio a Peniche, quien en ese tiempo era una adolescente de 14 añitos.

“No sé si se acuerde Itatí, pero en una escena sin querer me rompió tantito los labios porque yo traía brackets. Me pegó con una llave cuando me tenía que encerrar y sin querer se me abrió [el labio]. Yo súper profesional no corté la escena y con todo que sentía hinchados los labios”.