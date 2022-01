Peter Dinklage criticó la nueva versión de ‘Blancanieves y los siete enanos’: le pareció ofensiva

Durante su participación en el podcast ‘WTF’ del comediante Marc Maron, Peter Dinklage no se reservó ninguna de sus opiniones sobre la siguiente película de la empresa del famoso ratón.

“Es un maldito retroceso”, manifestó sobre el proyecto.





Peter Dinklage criticó a Disney por caer en estereotipos con el live-action de ‘Blancanieves’

El histrión comenzó por explicar que le sorprendió “un poco” cuando la compañía anunció “con mucho orgullo” que habían escogido a una latina para el rol de la princesa, en lo que parecía ser una señal de inclusión.

“Es progresista en un sentido, pero siguen haciendo una historia obsoleta de siete enanos que viven en una cueva, ¿qué diablos están haciendo? ¿No he hecho nada para avanzar en la causa (del enanismo) desde mi tribuna?, supongo que no he hablado lo suficientemente fuerte”, dijo en el podcast.



Aclaró que no tiene nada más que “amor y respeto para la actriz ( Rachel Zegler) y la gente que creyó que estaban haciendo lo correcto”, pero él lo ve como un “retroceso” en cómo se retrata a las personas con enanismo en la pantalla grande.





También añadió que, en caso de que la historia tenga un “giro progresista y genial”, le parecerá buena e interesante.

Hasta el momento, Disney no ha revelado más detalles de la cinta, por lo que se desconoce el trato que le darán a los enanos que ayudan a Blancanieves en su aventura por el bosque.

Por su parte, Rachel Zegler no ha comentado nada sobre las observaciones de Peter Dinklage.

Vale la pena recordar que quien le dio vida a Tyrion Lannister en ‘Game of Thrones’ tiene acondroplasia, el tipo más común de enanismo que evita que los huesos crezcan de manera normal.

¿Qué opinas de los señalamientos del actor al ‘live-action’ de ‘Blancanieves y los siete enanos’?