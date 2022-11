5 películas sobre estafas y dónde verlas: ‘Catch Me If You Can’ está en ViX+

‘The Wizard of Lies’

La trama del filme está inspirada en la historia real de Bernie Madoff, un hombre que participó en una de las estafas más grandes en la historia de Estados Unidos y quien fue arrestado en diciembre de 2008. Dónde verla: La película 'The Wizard of Lies' está disponible en HBO.

‘The Wolf of Wall Street’

Gracias a su mezcla de comedia y drama, ‘El lobo de Wall Street’ se ha convertido en un clásico de la cultura pop. La cinta narra la vida de Jordan Belfort, un corredor de bolsa que realiza fraudes para conseguir su fortuna, pues no tiene problema con moverse fuera de la ley.

Dónde verla: La película 'The Wolf of Wall Street' está disponible en HBO.