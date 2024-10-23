'La sustancia' no es la única película en la que Margaret Qualley ha brillado: sus mejores papeles

Video Margaret Qualley perdió trabajos por su figura antes de 'La Sustancia': la rechazaron desde niña

Margaret Qualley es una talentosa actriz estadounidense, reconocida por su versatilidad y belleza. Nació el 23 de octubre de 1994 en Kalispell, Montana, y es hija de la actriz Andie MacDowell, principalmente recordada por la película 'Cuatro bodas y un funeral'). Además de su carrera en la actuación, también ha destacado como modelo.

Margaret Qualley es hija de Andie MacDowell Imagen Emma McIntyre/Getty Images

¿Cómo inició su carrera Margaret Qualley?

Margaret Qualley comenzó su carrera en el mundo del espectáculo como modelo, participando en campañas publicitarias importantes. Sin embargo, su verdadera pasión siempre fue la actuación. Su primer papel destacado fue en la película 'Palo Alto' (2013), donde su interpretación y belleza llamó la atención del público.

¿En qué películas ha actuado Margaret Qualley?

Margaret Qualley ha participado en diversas películas y series de televisión a lo largo de su carrera. Estas son algunas de las producciones más destacas en las que ha actuado.

Margaret Qualley en la película 'Palo Alto' (2013)

'Palo Alto' fue su debut en el cine. 'Palo Alto' fue dirigida por Gia Coppola, una de las integrantes de la reconocida familia de cineastas de Francis Ford Coppola. 'Palo Alto' retrata el estilo de vida despreocupado de un grupo de jóvenes en California.

Margaret Qualley en la serie 'The Leftovers'

En esta serie de televisión, Margaret Qualley interpretó a Jill Garvey, uno de los roles principales. En 'The Leftovers' un evento inexplicable, conocido como 'La Partida', provoca que el 2% de la población mundial desaparezca sin dejar rastro. La serie se centra en las consecuencias de esta desaparición masiva y en cómo las personas intentan reconstruir sus vidas tras esta pérdida.

Margaret Qualley en 'Once Upon a Time in Hollywood' (2019)

Colaboró con Quentin Tarantino en esta aclamada película sobre Sharon Tate y la familia Manson. Margaret Qualley interpretó a Pussycat, una joven actriz y miembro de la Familia Manson. En sus escenas, el personaje de Margaret intenta seducir al de Brad Pitt para, finalmente, llevarlo a la hacienda donde se encuentra el clan. Su personaje fue clave en la trama y su interpretación fue muy elogiada por la crítica.

Margaret Qualley en 'Once Upon a Time in Hollywood' Imagen Columbia Pictures

Margaret Qualley en la película 'Pobres criaturas' (2023)

En esta popular cinta, protagonizada por Emma Stone, Margaret Qualley dio vida a Felicity, la segunda joven con la que el doctor Godwin Baxter experimenta.

Margaret Qualley es Felicity en 'Pobres criaturas' Imagen Film4 Productions

Margaret Qualley en la película 'La sustancia' (2023)

Dirigida por Coralie Fargeat, 'La sustancia' retrata la historia de una actriz que ha perdido la fama y culpa a la vejez por su falta de oportunidades. Pronto accede a probar una sustancia que la rejuvenecerá una semana y podrá vivir alternando una semana con su edad actual y otra con su versión joven. Sin embargo la actriz rompe las reglas y se enfrenta a brutales consecuencias. Esta cinta, catalogada como 'body horror', ha sido de las más elogiadas del año.