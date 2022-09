6 películas psicológicas que te dejaran pensando por su poderosa trama: algunas están en Netflix

En Netflix puedes encontrar desde películas y series basadas en libros hasta documentales tan extremos que pueden cambiar la forma en la que ves la vida.

Pero también es posible toparse con películas cuya trama es tan poderosa, que te dejará pensando varias horas o incluso días después de que las veas por primera vez.

A continuación te mostramos una lista de películas psicológicas tan impactantes que te mantendrán al filo de tu asiento. Lo mejor es que están disponibles en Netflix, ViX y en otras plataformas.

'The Truth About Emanuel'

Película del 2014 que sigue la historia de Emanuel, una chica de 17 años con problemas en su hogar que se ofrece a cuidar del bebé de su vecina Linda. Con el tiempo se forma entre ellas un lazo tan fuerte que parecen inseparables. El problema es que Linda se parece mucho a la madre muerta de Emanuel, por lo que la joven comienza a vivir en un mundo de fantasía, como una forma de escaparse de su triste realidad.

Si quieres saber en qué termina esta historia, ve 'The Truth About Emanuel' en ViX, completamente gratis y en español.

'Joker'

En esta película que puedes ver en Amazon Prime Video, Joaquin Phoenix interpreta a Arthur Fleck, un hombre cuya pasión es hacer reír a la gente. Por desgracia, su carrera como comediante no parece tener un futuro.

A pesar de eso y de su evidente trastorno mental, Arthur intenta ser positivo, pero la sociedad de Gotham City parece empeñada en hacerle la vida cada vez más difícil.

En un momento de furia, Arthur decide hacerse justicia por su propia mano y después de una serie eventos que lo llevan hasta el extremo mental, logra hacerse con un lugar en su programa de televisión favorito, pero el presentador del show, interpretado por Robert De Niro, tiene otros planes para el payaso.

'The Power of the Dog'

Película original de Netflix que cuenta con un gran elenco, conformado por Benedict Cumberbatch. Kirsten Dunst, Jesse Plemons y Kodi Smit-McPhee.

Cuenta la historia de Phil, un vaquero de mal carácter pero respetado por la comunidad que un día recibe en su hogar a su hermano George con su nueva familia: una amable esposa llamada Rose y un hijo adolescente.

Desde ese momento, los roces entre Phil y Rose comienzan, en una lucha de poder que parece interminable y que deja a George en medio del conflicto.

Phil es violento y machista, pero detrás de todo eso se esconde un hombre que reprimir su homosexualidad, tal y como lo demuestra en algunas escenas en donde interectua con el joven Peter.

'Split'

Conocida en latinoamérica como 'Fragmentado', 'Split' es una película dirigida por M. Night Shyamalan que cuenta en su elenco con estrellas como James McAvoy y Bruce Willis.

El protagonista de 'X-Men: First Class', en esta ocasión interpreta a Kevin, un paciente psiquiátrico que ha demostrado tener 23 personalidades distintas. A pesar de eso, advierte que todavía queda una, más peligrosa que las demás, que todavía no ha emergido.

Obligado por varias de sus personalidades, Kevin secuestra a tres chicas adolescentes, quienes serán las primeras en ver a “la bestia”, el nuevo ser dentro de Kevin, el más salvaje y poderoso hasta el momento. Esta película puedes disfrutarla en Netflix y en Star+.

'The Woman in the Window'

Basada en una novela del 2018 escrita por A.J. Finn, 'The Woman in the Window' de Netflix presenta a Anna Fox (Amy Adams) una mujer agorafóbica (miedo a lugares o situaciones que te pueden provocar pánico o vergüenza) que dejando de lado a su inquilino del sótano, vive sola en una enorme casa en Manhattan.

Sus pasatiempos favoritos son beber vino, hablar con su ex esposo y su hija y espiar a sus vecinos desde una de las ventanas de su casa. Una noche, es testigo de cómo su vecino de enfrente mata a su esposa, por lo que decide llamar a la policía. A pesar de que les cuenta todo lo que vio, las autoridades no parecen muy convencidas.

'The Devil all the Time'

Las estrellas de Marvel, Sebastian Stan y Tom Holland, se unen a Robert Pattison en una película original de Netflix que muestra una visión sombría de la vida en los Estados Unidos desde 1950 hasta mediados de la década de los 60.

Tom Holland le da vida a Arvin, un joven traumatizado que está tratando de salir adelante con sus seres queridos, a pesar de que todo el pueblo parece estar en su contra.