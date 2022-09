'El Jeremías' y otras 5 películas de niños genio que puedes ver en streaming: varias son de Netflix

'The Kindergarten Teacher'

Con tal de que el niño desarrolle su talento, Lisa no duda en arriesgar su carrera, libertad e incluso su vida personal. Esta película es protagonizada por Maggie Gyllenhaal, Parker Sevak y Gael García Bernal.

Estrenada en 1996, 'Matilda' es una cinta de comedia y fantasía, en donde una niña descubre que no sólo es una genio, también posee la habilidad de mover objetos con su mente.