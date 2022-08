Chris Evans en 'The Gray Man' y 5 películas donde los protagonistas sorprendieron con su bigote

Chris Evans cambió radicalmente su look para 'The Gray Man', película de Netflix. Con su bigote perfecto en este filme hacemos una recapitulación de películas donde los protagonistas lucieron grandes estilos de vello facial.

El bigote que usa Cavill en esta película trascendió su personaje y el filme, pues en 2018 Paramount Pictures se negó a que el actor se afeitara para regrabar escenas de ‘Justice League’, por lo que Warner Bros. tuvo que “afeitarlo” digitalmente con resultados no muy convincentes.

‘Star Wars: The Rise of Skywalker’

En la película de 2019 de ‘Star Wars’ el personaje de Lando Calrissian, interpretado por Billy Dee Williams, hace su regreso al cine luego de ‘Return of the Jedi’ 1983.

Desde que apareció en ‘Star Wars: The Empire Strikes Back’ de 1980, el icónico bigote de Lando se volvió parte fundamental de su estilo y personaje, tanto que en la precuela ‘Solo: A Star Wars Story’ (2018) el actor Donald Glover también lo luce.

Su vello facial es delgado pero suficiente para darle un look distintivo a su personaje y hacerlo resaltar de otros papeles que ha tenido Brad Pitt en su carrera.